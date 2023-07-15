«Кому война, а кому мать родна» 2 15.07.2023, 10:50

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Какие белорусские предприятия получили миллионы после вторжения РФ в Украину.

Вторжение российских войск в Украину с территории Беларуси в феврале 2022 года обернулось для беларусской экономики новыми санкциями, разрывом налаженных связей, потерями рынков сбыта. И в это время сразу несколько гомельских предприятий проводят «модернизацию» на суммы, несопоставимые с их финансовыми возможностями.

«Флагшток» представляет пять гомельских предприятий, которые в 2023 году тратят миллионы долларов на закупку нового оборудования.

ОАО «Салео-Гомель»

ОАО «Салео-Гомель» специализируется на производстве гидроаппаратуры для мобильной техники, аппаратуры для станков, автоматических линий и прочего оборудования. В 2020 году предприятие начало процедуру банкротства и сейчас находится в стадии санации. Несмотря на это, в настоящее время предприятие закупает станки и обрабатывающие центры на общую сумму 13,4 млн BYN (5,3 млн USD).

Финансовый «ренесанс» предприятия начался после начала активной фазы войны в Украине. В 2022 году предприятие-банкрот освоило выпуск 40 наименований импортозамещающей продукции. На 2023 год запланировано производство еще 49 новых наименований. По информации компании одним из главных покупателей новой продукции стал «Гомсельмаш».

ОАО «Гомсельмаш»

В 2022 году после присоединения «Гомельского радиозавода» гомельский гигант сельскохозяйственного машиностроения фактически стал предприятием военно-промышленного комплекса. На «Гомсельмаш», который много лет испытывал большие финансовые проблемы, «посыпались» российские деньги. Завод стал первым из белорусских предприятий, кому российский Минфин выделил средства в рамках государственного финансового кредита на импортозамещение.

Проследить использование этих средств можно уже сейчас. С начала года компания проводит закупку нового оборудования на сумму 37,9 млн BYN (15 млн USD). Помимо этого, через завод на Западе закупаются комплектующие для российской техники, которые недоступны для поставок в Россию. Известно, что общий объем финансирования предприятия за счет российских кредитов составляет 500 млн RUR (55 млн USD).

ОАО «СтанкоГомель»

Санкции в отношении российских предприятий военно-промышленного комплекса открыли новые возможности и для завода «СтанкоГомель». В мае 2023 года стало известно о начале совместного проекта ОАО «СтанкоГомель» с предприятиями российского ВПК из Удмуртии. Станки для производства оружия россияне теперь планируют закупать в Гомеле.

Уже сейчас ОАО «СтанкоГомель» объявил серию тендеров на новое оборудование на общую сумму 52,3 млн BYN (20,7 млн USD). Это больше стоимости всех активов акционерного общества на начало 2023 года. Часть тендеров к настоящему моменту уже удалена из публичного доступа на сайте закупок.

ОАО «Гомельский завод литья и нормалей»

Среди всех гомельских предприятий больше всего средств на модернизацию с начала года выделил ГЗЛиН — 68,1 млн BYN (27 млн USD). Самой крупным стал тендер по закупке обрабатывающего центра западного производства для обработки корпусных деталей высокого уровня сложности. Стоимость лота составляла 46,1 млн BYN (18,3 млн USD). Впоследствие конкурс был отменен по причине «утраты необходимости».

Предприятие находится в тяжелой финансовой ситуации. На начало 2023 года сумма задолженности превышала стоимость всех активов на 189 млн BYN. Финансовый «дождь», обрушившийся на предприятие, вероятно связан с российской финансовой поддержкой холдинга «Гомсельмаша», в который входит также и ГЗЛиН.

ОАО «Электроаппаратура»

ОАО «Электрооборудование» известно широкому потребителю как производитель электроплит. Однако в 2022 году основной объем производства предприятия пришелся на электрораспределительную регулирующую аппаратуру: контакторы, переключатели, реле, которые могут использоваться для разных целей.

В последние годы предприятие испытывало финансовые проблемы. Прибыль в последний раз была получена в 2018 году. С каждым новым годом убытки только увеличиваются, достигнув в 2022 году 1,3 млн рублей.

Тем не менее, в мае 2023 года предприятие объявило серию тендеров на закупку 14 обрабатывающих центров с ЧПУ и 14 гидравлических прессов на общую сумму 9 млн BYN (3,6 млн USD). Такая сумма сегодня неподъемна для предприятия, поскольку составляет более половины его годовой выручки.

UPD. По информации источника, знакомого с ситуацией на предприятии, средства были выделены по линии Белорусского инновационного фонда на реализацию проекта по внедрению новых технологических линий по производству бытовых напольных газовых и электрических плит.

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