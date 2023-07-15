Командир группировки «Шторм» в панике заявил о прорыве российской обороны под Бахмутом 3 15.07.2023, 10:57

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ВСУ пошли вперед и выбивают войска РФ с позиций.

Правозащитники Gulagu.net получили в свое распоряжение запись беседы со своими солдатами нового командира группировки «Шторм Z» с позывным «Титан».

Видео 14 июля было обнародовано на официальном канале правозащитной организации. Разговор, как сообщается, был записан совсем недавно - в июле 2023 года.

Судя по контексту, находится группировка на Бахмутском направлении. И новый командир (уже третий по счету у данной группировки) предлагает солдатам воевать, несмотря на 4-месячную задержку в выплатах и отсутствие документов, подтверждающих их статус военнослужащих.

Титан признает, что положение ВС РФ на фронте плачевное и требует от солдат умереть, но не дать ВСУ продвинуться хотя бы на метр.

«Если вы не хотите экипироваться - не экипируйтесь! Я вам рассказываю реальное положение дел - ВСУ уже прорвали линию обороны. Если он придет сюда, вот так, как вы есть в портках, вот так вы воевать и будете!

Если вы думаете, что вы подмотаетесь и сбежите отсюда, вы не угадали! Никто отсюда не подмотает! Все останемся здесь и будем воевать до последнего! Это понятно? Мы пытаемся остановить противника. Будут задействованы все! Все абсолютно! Вот у меня офицеры не получают точно, как и вы, 4-й месяц денежное довольствие… Но они выполняют свои обязанности… Те же «вагнера» положили здесь 10 тысяч человек, чтобы этот участок отбить. А мы его сейчас потеряем! Из-за чего, своих амбиций? Из-за своего гонора? Мы не имеем права!», - заявил командир «Шторм Z».

Отметим, что «Шторм Z» - это попытка Минобороны РФ создать свой личный аналог ЧВК «Вагнер».

Данная группировка практикует вербовку зеков по российским тюрьмам, так называемые «мясные штурмы» на фронте и внесудебные казни.

В этом слитом разговоре Титан грозит подчиненным расстрелом, если они не будут ему подчиняться. При этом он уверяет солдат, что ему ничего не будет за их убийство.

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