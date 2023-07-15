«Еду в Болгарию за визой» 1 15.07.2023, 11:09

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Что делать белорусам, попавшим в юридическую ловушку.

1 июля Польша отменила состояние эпидемии ковида. Об этом власти объявили еще в марте 2023 года. Пока этот статус действовал, визы, по которым иностранцы проживали в Польше, автоматически продлевались. То есть даже с просроченной визой можно было легально находиться в Польше и заниматься своими делами.

В случае виз, выданных по специальной программе Poland.Business Harbour, можно было работать в IT или заниматься малым бизнесом. После отмены эпидемического режима польское государство дало иностранцам еще месяц на решение вопросов с легализацией или выезд из страны.

Белорусы из Вроцлава, попавшие в юридическую ловушку, обратились в редакцию «Еврорадио». Они подали документы на вид на жительство год назад и так и не получили решение или «карту побыту», как это называется в Польше.

— Что нам теперь делать? Мы не можем вернуться в Беларусь за новой визой. Работать дальше, оказывается, тоже. Закрыть ИП? Так есть еще договоренности и обязательства перед заказчиками. А как зарабатывать, если мы не знаем, сколько нам еще ждать вид на жительство...

Вариантов в этой ситуации действительно не много. Найти работу и стать наемным работником, зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью вместо ИП или получить новую визу — но Польша не выдает визы внутри страны.

— Единственный возможный вариант — сделать повторную визу за пределами Польши. Например, как я выяснила, Болгария и Сербия однозначно принимают документы без местного ВНЖ. Я собираюсь поехать в Болгарию. Других надежных вариантов нет. Ускорить выдачу вида на жительство невозможно, а во Вроцлаве это действительно занимает много времени. Можно, конечно, написать любому уполномоченному по правам человека и попросить его повлиять на «ужонд», но это способ — 50/50, может, поможет, а может и нет, — делится опытом белоруска Виктория из Вроцлава.

Юристы говорят, что в этой ситуации сложно дать какой-то универсальный совет.

— Нам сложно советовать, не проводя индивидуальных консультаций с клиентами. Именно поэтому мы приглашаем их на индивидуальную консультацию и предлагаем им связаться с нами напрямую, чтобы они могли разобраться в своей правовой ситуации. Виза Poland.Business Harbour не может быть продлена в Польше, и ее истечение автоматически не ведет к невозможности продолжать работу, особенно если лица подали документы на временное проживание, — поясняют Еврорадио в ассоциации поликультурной социальной интеграции Nomada.

Консультации по этому поводу также предоставляет организация АБВА — ассоциация белорусского бизнеса за рубежом.

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