Кочанова опозорилась в сельском магазине
- 15.07.2023, 11:19
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Чиновницу удивил ассортимент, доступный простым белорусам.
Председатель «совета республики» Наталья Кочанова в пятницу, 14 июля, посетила сельский магазин во время рабочей поездки в Логойский район. Она зашла в торговый объект в деревне Чуденичи. Чиновницу удивило, что в магазине — проблемы с молочной продукцией, пишет zerkalo.io.
Кочанова в этом магазине «выяснила», как обстоят дела с наличием и ценами на продукты питания.
«Что, у нас молока нет, кефира нет, ряженки? Такое количество всего! У нас столько товаров!» — удивилась чиновница. Как сообщается, она «обратила внимание на недостаточный ассортиментный перечень товаров в местном магазине».
Сотрудница магазина пояснила, что есть сложности с получением молочной продукции.
При этом ранее чиновники сообщали о трудностях с поставкой молочной продукции в Россию, этот товар залеживается на складах.