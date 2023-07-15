Слияние с Зимбабве Телеграм-канал «СерпомПо»

15.07.2023, 11:26

«Многополярность» Лаврова дала загадочный эффект.

Сейчас мы вам загадаем загадку, которую вы вряд ли отгадаете. Мы, во всяком случае, ее точно не смогли бы отгадать, но, возможно, вы окажетесь умнее.

Вот описание: «Подписанный президентом закон запрещает публикацию непатриотичных заявлений, участие в собраниях внутри и за пределами страны, цель которых свержение правительства. Кроме того, он запрещает лоббирование экономических санкций и торговых бойкотов. По этому закону нельзя общаться с представителями зарубежных правительств, если такое общение «может повредить положительному образу страны, ее целостности или репутации».

О ком это?

Можно подумать, что это Россия. Но это Зимбабве. И под президентом имеется в виду не Путин, а большой друг Кремля - Эммерсон Мнангагва.

Это и есть «многополярность», которую защищают лавровцы.

На самом деле есть только два полюса – к одному тяготеют диктаторские режимы, к другому – демократии.

Когда читаешь такие новости, сопоставляя их содержание с тем, что устроили путинцы в России, то понимаешь ее истинное место в мире «многополярности» – за четверть века она низведена до уровня Зимбабве.

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