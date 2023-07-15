Можно ли прерывать зарядку аккумулятора смартфона: ответ многих удивит 15.07.2023, 11:28

Большинство владельцев мобильных телефонов допускают серьезную ошибку.

Многие пользователи, когда ставят смартфон на зарядку, стараются не трогать его, пока батарея не наберет 100%. Это, кстати, серьезная ошибка. Ждать, пока батарея полностью разрядится и зарядиться – нельзя ни в коем случае. Это только приведет к ее быстрому износу и ускорит процесс деградации.

Отчасти это происходит из-за убеждения о том, что нельзя прерывать зарядку телефона – якобы это несет серьезную опасность для устройства. Именно по этой причине некоторые владельцы смартфонов не хотят заряжать мобильник «по чуть-чуть».

Сайт unian.net раскрыл главный лайфхак, можно ли прерывать зарядку аккумулятора телефона, и что будет если не до конца зарядить телефон.

В 99% случаев можно безопасно прерывать зарядку смартфона

Все дело в том, что у телефонов, выпускавшихся ранее, батарея и правда не была рассчитана на неполную зарядку. И, как результат, подобные действия пользователей приводили к постепенному сокращению емкости аккумулятора. Именно поэтому у многих людей выработалась привычка не трогать телефон, пока он полностью не зарядится.

Однако современные гаджеты отличаются от своих предшественников. Они, адаптированы к частичной зарядке, и многие эксперты говорят, что заряжать их короткими сессиями – это, наоборот, полезно. Поэтому нет необходимости беспокоиться, если ваш мобильный телефон заряжается несколько минут дома и затем некоторое время продолжает зарядку в машине.

О каком 1% идет речь

Принято считать, что секрет долгой и безупречной работы аккумулятора кроется в том, как происходит его первая зарядка при первом использовании смартфона.

Правильная зарядка новенького смартфона включает полный разряд до 0%, за который следует полный заряд до 100 процентов. Данная процедура поможет откалибровать новенький аппарат для получения максимальной автономности работы от его батареи и более точного отображения информации на статусном индикаторе.

Именно по этой причине прерывать процесс зарядки нового смартфона не желательно.

Как правильно заряжать телефон, чтобы не портить аккумулятор

Заряжать только до 80%, а разряжать – не ниже 20%.

Никогда не оставлять телефон на зарядке на ночь.

Не пользоваться телефоном, пока он подключен к кабелю.

Перегрев – самая большая угроза для батареи наших смартфонов.

Откажитесь от несертифицированных, дешевых зарядных кабелей.

Вначале все эти рекомендации могут показаться неудобными в повседневной жизни. Однако, если вы постараетесь, они со временем превратятся в полезные привычки. Ведь замена аккумулятора смартфона не только обходится дорого, но также может привести к потере гарантии на надлежащую работу устройства в будущем.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».