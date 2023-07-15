ВСУ с помощью HIMARS разгромили большую колонну российской техники в Запорожской области 3 15.07.2023, 11:45

10,278

Удар был нанесен на ключевом для прорыва участке фронта.

Украинские воины разгромили колонну российской техники на Запорожье. Удары по колонне оккупантов наносились с помощью РСЗО HIMARS.

Разгром захватчиков украинские военные сняли на видео. Его опубликовал украинский журналист Денис Казанский.

«Уничтожение «Хаймарсами» колонны российской техники на Запорожье. Думал, что они уже перестали такими колоннами передвигаться после всех историй 2022 года. Но нет. Необучаемые», – написал Казанский.

На видео видно, как довольно большая колонна военной техники РФ едет по полевой дороге. В это время ее «догоняет» HIMARS, превращая «броню» в груды пылающего металлолома.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».