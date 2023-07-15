«Срочно все в лес!»: белорусы поделились фото и видео грибных рекордов 1 15.07.2023, 11:51

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Где находятся заветные места и куда лучше не ходить.

Грибная лихорадка в Беларуси набирает обороты. Если в засушливом июне многие потеряли надежду, то, кажется, июль позволил белорусам отыграться на походах в лес. Но не всем. Так где в середине июля растут небывалые грибы? Заодно расскажем, где собирать можно, а где грозит штраф, пишет «Телеграф».

Пока ситуация выглядит так, что для одних белорусов густо, то для других — пусто. Но и последние не отчаиваются, а ходят, ходят, ходят в лес в надежде на удачу.

Вот один из счастливчиков поделился в ТикТоке просто невероятной добычей. На вопрос, так а где же тот собрал столько — скромно написал «В Беларуси». Да, еще остались и такие грибники, боятся, что в лесу грибов на всех не хватит.

Другая любительница собирать грибы похвалилась урожаем. Но так и не сказала, где нашла (в тегах к видео заметили у нее Речицу).

Так где пошли грибы в Беларуси?

Судя по сообщениям на форумах и в соцсетях, сейчас грибы есть по всей Беларуси. Но вот с их количеством и качеством большие проблемы. Их мало, а среди них — большинство червивых. Попадаются маслята, боровики и подосиновики, кое-где в лесу можно встретить редкие подберезовики (бабочки).

Впрочем, наиболее массовые грибы заметили пока, по некоторым данным, на Юго-Востоке Беларуси. А уникальным пока можно считать Мозырский район. Грибник по имени Владимир просто поразил всех своей чуть ли не ежедневной добычей белых. Благо под Мозырем в июне, в отличие от всей Беларуси, дождей выпало достаточно

В Жлобинском районе районе собирают вот таких красавцев:

В Лидском — таких:

Ну и где-то в белорусских лесах есть и такие:

Что с запретами на походы в лес?

На вечер 14 июля 2023 года по всей Беларуси, за исключением одного «зеленого» района, были введены ограничения на посещение леса (оранжевый цвет). Есть и полные запреты (красный).

Обычно в районах, где введен запрет, в лес не стоит заходить вовсе. А вот ограничения устанавливаются индивидуально лесхозами: в районах, где они введены, может быть разрешен, например, вход в лес для сбора ягод или грибов. Чтобы узнать, надо идти на сайт местного лесхоза или позвонить туда.

Какое наказание грозит за посещение леса во время запрета и ограничения?

Посещение леса в период действующих запретов (статья 16.21 КоАП РБ) — до 12 базовых величин (до 444 рублей сегодня);

Если в период запрета на посещение лесов ваши действия спровоцируют пожар и приведут к уничтожению или повреждению леса или торфяников максимальный штраф вырастет до 30 базовых величин (до 1110 рублей сегодня).

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