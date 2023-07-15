«Срочно все в лес!»: белорусы поделились фото и видео грибных рекордов

«Срочно все в лес!»: белорусы поделились фото и видео грибных рекордов1
- 15.07.2023, 11:51
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Где находятся заветные места и куда лучше не ходить.
Грибная лихорадка в Беларуси набирает обороты. Если в засушливом июне многие потеряли надежду, то, кажется, июль позволил белорусам отыграться на походах в лес. Но не всем. Так где в середине июля растут небывалые грибы? Заодно расскажем, где собирать можно, а где грозит штраф, пишет «Телеграф».
Пока ситуация выглядит так, что для одних белорусов густо, то для других — пусто. Но и последние не отчаиваются, а ходят, ходят, ходят в лес в надежде на удачу.
Вот один из счастливчиков поделился в ТикТоке просто невероятной добычей. На вопрос, так а где же тот собрал столько — скромно написал «В Беларуси». Да, еще остались и такие грибники, боятся, что в лесу грибов на всех не хватит.
Другая любительница собирать грибы похвалилась урожаем. Но так и не сказала, где нашла (в тегах к видео заметили у нее Речицу).
@lyudmilashield Решили сьездить просто так в лес, даже не мечтали о таком урожае 😃 #гриб #грибочки #грибок #собралигрибы #собралигрибов #лесгрибы #лесгрибы🤪🤪🤣🔥💖 #урожай #14июля #чтоснимиделать? #нуженсовет #собралиурожай #круто #беларусь #речица #грибники #каквам #каквамтакое #каквам?? #когдахочувтоп #рек #рекомендации #р_е_к_о_м_и_н_д_а_ц_и_и #хочуврек #хочуврекомендации #хочувтоп #хочувреки #хочувтренды #белый #белыегрибы #грибыбеларуси #грибыбеларусь #грибыбелые #грибыбеларусь2023 #грибысобираем ♬ оригинальный звук - metiska
Так где пошли грибы в Беларуси?
Судя по сообщениям на форумах и в соцсетях, сейчас грибы есть по всей Беларуси. Но вот с их количеством и качеством большие проблемы. Их мало, а среди них — большинство червивых. Попадаются маслята, боровики и подосиновики, кое-где в лесу можно встретить редкие подберезовики (бабочки).
Впрочем, наиболее массовые грибы заметили пока, по некоторым данным, на Юго-Востоке Беларуси. А уникальным пока можно считать Мозырский район. Грибник по имени Владимир просто поразил всех своей чуть ли не ежедневной добычей белых. Благо под Мозырем в июне, в отличие от всей Беларуси, дождей выпало достаточно
В Жлобинском районе районе собирают вот таких красавцев:
В Лидском — таких:
Ну и где-то в белорусских лесах есть и такие:
@igravkalimara0 #рекомендации❤️ #хочуврекомендации #грибы2023 #хочуврек #грибочки ♬ оригинальный звук - 🎣Dima🎣
Что с запретами на походы в лес?
На вечер 14 июля 2023 года по всей Беларуси, за исключением одного «зеленого» района, были введены ограничения на посещение леса (оранжевый цвет). Есть и полные запреты (красный).
Обычно в районах, где введен запрет, в лес не стоит заходить вовсе. А вот ограничения устанавливаются индивидуально лесхозами: в районах, где они введены, может быть разрешен, например, вход в лес для сбора ягод или грибов. Чтобы узнать, надо идти на сайт местного лесхоза или позвонить туда.
Какое наказание грозит за посещение леса во время запрета и ограничения?
Посещение леса в период действующих запретов (статья 16.21 КоАП РБ) — до 12 базовых величин (до 444 рублей сегодня);
Если в период запрета на посещение лесов ваши действия спровоцируют пожар и приведут к уничтожению или повреждению леса или торфяников максимальный штраф вырастет до 30 базовых величин (до 1110 рублей сегодня).