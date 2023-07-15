В Севастополе прогремела серия мощных взрывов
- 15.07.2023, 12:00
- 4,368
Местные жители сообщают о канонаде из семи или восьми «залпов».
На северной части временно оккупированного Севастополя раздаются взрывы. Гражданские жалуются на серию залпов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местный Telegram-канал «ЧП/Севастополь».
«Что бабахает? Уже семь или восемь залпов», - пишут очевидцы.
Стоит отметить, что оккупационная «власть» и военное руководство Украины пока никак не комментировали эту информацию.
Взрывы в Крыму
В последнее время на территории временно оккупированного Крыма и других областях Украины, которые также пока находятся под «контролем» врага, участились взрывы. Обычно они связаны с ударами по скоплениям российских военных, их техники, складам боеприпасов или логистики.