В Борисовском районе мать «сдала» сына участковому за уничтожение лукашенковских флагов 19 15.07.2023, 12:08

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В деле есть необычное обстоятельство.

В суде Борисовского района 23 июня рассматривалось уголовное дело электромонтера Михаила Антипова, которого обвинили в «оскорблении государственной символики». (ст. 370 УК). Его рассматривала судья Татьяна Шиман.

В деле есть необычное обстоятельство — в милицию о повреждении лукашенковских флагов сообщила его мать, а сам он имеет украинское гражданство, пишет «Весна».

Свидетелем в суде выступила мать обвиняемого. Подозревая, что сын «совершил противоправные действия в отношении флагов», потребовала от него обратиться в милицию, а также сама сообщила о произошедшем участковому инспектору.

Суд постановил назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок один год и шесть месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

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