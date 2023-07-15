ВСУ разгромили базу РФ на Запорожье, уничтожив десятки танков 1 15.07.2023, 12:34

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Российские военные разбегались по лесополосам в разные стороны.

Украинские военные нанесли удар по расположению российской бронетехники на временно оккупированной части Запорожской области.

«Привет» от ВСУ 14 июля прилетел в ремонтную мастерскую в селе Магедово Пологовского района, куда буквально накануне захватчики притащили 28 своих танков.

После первых прилетов было дотла сожжено 10 российских танков, впоследствии в металлолом превратили еще почти столько же.

Подробности «бавовны» рассказали в местном издании «Риа Мелитополь».

По данным издания, 14 июля в 18:25 украинские воины нанесли удар по мастерской во временно оккупированном селе Магедово. Там размещались 28 вражеских танков. На них оккупанты заехали в село колонной буквально накануне, об этом узнали разведчики группы «Скажені панди».

По данным разведчиков, россияне жаловались, что их заставили перемещаться на гусеничном ходу из Мариуполя. Также российские танкисты-механики скупали в местных магазинах электропровода и сварочные аппараты для ремонта техники и наваривания противоптуровых решеток.

Второй удар защитники нанесли по оккупантам около 20:00.

«Да напрасно россияне время и деньги тратили. Артиллерия оперативно отработала по указанным «скаженими пандами» координатам. После первых прилетов сразу дотла сгорели 10 танков. Россияне разбегались по лесополосам в разные стороны. На место взрывов прибыли две скорые помощи и какой-то джип», – пишет издание.

Уже через два часа новая «бавовна» удвоила количество вражеских танков, превращенных в металлолом.

«Р*шисты и оправиться не успели, как через два часа арта насыпала «добавки». После второй атаки враг потерял еще 7 танков. Те, что остались, точно не боеспособны. За трупами р*шистов до вечера так никто даже не приехал», – отметили журналисты.

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