Невзоров: Наступает время берсерков 3 15.07.2023, 12:53

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Революция никогда не «звонит в дверь», она сразу же выламывает стену.

Появилось (видео), на котором очень многозначительный дядечка (позывной «Берсерк»), от лица «совета командиров «Вагнера», сообщает, что «ничего еще не кончилось» и обещает некое «продолжение», «глобальные события и потрясение», пишет известный публицист Александр Невзоров:

— Попутно «Берсерк» намекает на примирение «Вагнера» с кадыровцами и заключение с ними тайного союза.

За подлинность как самого персонажа, так и видео ручаться нельзя.

Но!

Мятежи и заговоры хороши тем, что они никогда не заканчиваются бесследно. Яд смуты, единожды попавший в «кровь» государства никогда не выводится полностью. Он продолжает в ней циркулировать, дожидаясь своего «момента».

Россия же сейчас становится все более идеальной «питательной средой» для бунта, путча и даже для революции.

Могущество России - фальшивое, ее незыблемость - бутафорская, а проблемы трагичны и не решаемы никаким «обычным» образом.

Революция или путч - это не «рок», не «мрачное таинство», а естественная реакция на дегенеративность власти. На ее ошибки и беспредел.

И дегенератизм и беспредел и ошибки - в ассортименте. Они ежедневно «плодятся и размножаются». Кроме них нет уже ничего.

Так что вызревание нового, гораздо более жесткого мятежа - не фантазия.

Революция никогда не «звонит в дверь». Она сразу выламывает стену.

В ней нет ничего мистического. Она, как диарея или рвота . Просто «ответ» страны на «отравление» подлостью и бездарностью власти.

А уж с этим «отравлением» у России - полный порядочек.

Так что, быть может, дядечка «Берсерк» - не шут и не подстава. Возможно, наступает «время Берсерков».

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