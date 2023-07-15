Подоляк: Генерал «Спартак» может поднять новый бунт в России 15.07.2023, 13:07

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Михаил Подоляк

Фото: AFP

В конструкции идеального мятежа пока не хватает двух вещей.

Российский генерал Иван «Спартак» Попов публично выразил недовольство положением дел на фронте и поплатился должностью командующего 58-й армией. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк акцентирует, что то, как внезапно «прорезался голос» Попова, – «проявление абсолютной эрозийности процессов, которые происходят и в армии и в политическом процессе в Российской Федерации».

В интервью Подоляк отметил, что главарь ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин «открыл ворота нараспашку» своим коротким провальным бунтом, и подтолкнул разрушительніе процессы в РФ.

«На самом деле, это абсолютно позитивный процесс: все, что мы могли предполагать с вами: что там внутри масса конфликтов, нет единства, монолитности, … все готовы друг другу кинжал в спину всадить… И вот поповский демарш сейчас ... говорит о том, что эрозия абсолютна уже. Она перерастает в такой знаете уже язвенную, внутреннюю болезнь внутриполитической элиты. А эти все процессы будут только быстро-быстро набирать обороты. Этого будет много. В какой-то момент или армия, или структурные группы перехватят власть в России», – уверен Подоляк.

Советник акцентирует, что мифы российской пропаганды о величии РФ и ее лидера рушатся, и на этом фоне возможны новые бунты – за таким может стоять и вышедший на арену Попов, и ему подобные.

«Путин не является переговорщиком сейчас между российскими элитами и глобальными элитами. … Сейчас Путин оказался пустым. И нет ничего из того, что создавало ощущение мощного государства, вообще ничего. И есть отдельные субъекты, которые видят, что к ним относятся несправедливо. И они обозлены. Эта обозленность может быть реализована не через бунт одиночки, а бунт небольшой, но хорошо милитарно обученной группы. Попов (внутренне я понимаю, что не факт, что это будет Попов) может пойти на это», – говорит он.

Подоляк акцентирует, что разрушительные процессы в РФ еще больше активизируются в случае ее значительных и быстрых поражения на фронте и при условии, что мировое сообщество начнет посылать Москве четкие сигналы.

«В этой конструкции двух вещей не хватает: четких структурных объемных масштабных заявлений западных стран, что они не считают Россию дееспособной во всех смыслах этого слова страной. Что Россия в таком виде не может находиться ни в каких организациях не сидеть за столами переговоров, должна исчезнуть в таком политическом виде. И второе – пока еще нету быстрых обвальных тактических поражений российской армии», – добавляет он.

Демарш Ивана Попова

На этой неделе командующего 58-й общевойсковой армии РФ генерал-майора Ивана «Спартака» Попова отстранили от должности. Это произошло после того, как он доложил начальнику российского Генштаба Валерию Герасимову неутешительные новости о ситуации на Запорожском направлении фронта в боях за которую принимает участие 58-ая ОВ. Накануне отстранения Попова в штабе 58-й общевойсковой армии был ликвидирован заместитель командующего ЮВО генерал-лейтенант Олег Цоков.

Британская разведка акцентирует, что критика подчиненными высшего военного руководства России нарастает, и отстранение Попова в этом смысле показательно, поскольку его отстранили за выражение обеспокоенности, а не за любую предположительно неудовлетворительную работу.

Перебои в работе российского командования на юге, как ожидается, окажут немедленное, но незначительное влияние на российские силы.

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