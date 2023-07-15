Портрет отставного дурака Телеграм-канал «СерпомПо»

15.07.2023, 13:26

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фото: КОМЕРСАНТЪ

Спичрайтер издевается над Медведевым?

Трудно отделаться от впечатления, что спичрайтер бывшего президента России Дмитрия Медведева насмехается над своим шефом.

Сегодня от имени Дмитрия Анатольевича было опубликовано следующее: «Его бы, отставного дурака, принять без условий в психиатрическую лечебницу. Вот там он сможет среди своих изображать крутого парня, требующего начать третью мировую».

Сказано это о бывшем британском премьере Борисе Джонсоне, предложившем как можно быстрее принять Украину в НАТО. Но, принимая во внимание ядерную риторику Медведева, его шокирующий и смешной образ, в котором он предстал перед публикой, спичрайтер изобразил его портрет. Многие, вероятно, задаются вопросом: «Дмитрий Анатольевич ментально здоров?».

Мы считаем, что спичрайтер Медведева намеренно посмеивается над своим шефом. Причем так, что не придерешься. «Формально верно, а по сути издевательство», - писал Ленин.

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