Россиянин набросился на Путина, не попав на рейс в Британию

Россиянин набросился на Путина, не попав на рейс в Британию2
- 15.07.2023, 13:43
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Гражданин РФ не стеснялся в выражениях в адрес хозяина Кремля.
Гражданин РФ резко высказался о Владимире Путине после того, как не смог попасть в Великобританию.
В Сети появился ролик гражданина РФ, который разразился гневной тирадой в аэропорту. Как стало известно, его не пустили на рейс в Великобританию, сообщает dialog.ua.
Судя по словам мужчины, Великобритания отказалась принимать его на своей территории из-за наличия российского гражданства.
В связи с этим авиакомпания сняла его с рейса. «Я сейчас в аэропорту нахожусь. Меня на рейс не посадили. Начал выяснять - оказалось, Англия меня не пускает. Не могли понять, почему. Потом подошел начальник… они сказали, Англия отказывает из-за двойного гражданства с Россией», - пожаловался мужчина.
В конце своей речи он разразился матерной тирадой в адрес виновника своих проблем - президента РФ Владимира Путина.
Из-за его агрессивной политики и войны против Украины россияне сегодня являются персонами нон грата во многих цивилизованных странах мира.