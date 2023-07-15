Налоговая нашла «живущих не по средствам» белорусов 1 15.07.2023, 13:45

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Им выставлена претензия более чем на миллион рублей.

Налоговики продолжают поиски тех, у кого расходы превышают доходы. Так, в Витебской области за 6 месяцев этого года физлицам, у которых нашли несоответствие трат и денежных поступлений, выставили налоги на общую сумму в 1 млн 46,5 тыс. рублей.

«В результате проведенного анализа соответствия понесенных физическими лицами расходов полученным доходам в отношении 382 граждан инспекциями области проведено 300 камеральных проверок, — уточняет инспекция МНС по Витебской области. — В ходе проведенных проверок у 173 граждан были установлены превышения расходов над доходами, из них 15 гражданам, не имеющим места работы, предъявлено к уплате 66,9 тыс. рублей».

Напомним, в 2023 году ввели новшество по поиску тех, кто живет не по средствам. Налоговики, как и анонсировалось, среди прочего подняли сумму превышения расходов над доходами, при которой запрашивают пояснения, где человек взял «лишние» деньги.

С этого года сумма превышения расходов над доходами должна составлять не меньше 1000 базовых величин (37000 рублей), чтобы налоговики стали запрашивать пояснения, откуда «лишние» средства. Ранее эта сумма была вдвое меньше — 500 базовых.

При этом налоговая, как и ранее, сможет в некоторых случаях запрашивать пояснения и при сумме, которая меньше 1000 базовых. Речь о ситуациях, когда поступает запрос от силовиков или других контролирующих госорганов. В таком случае налоговики проводят проверки при любых суммах превышения расходов над доходами.

В 2023 году также повысили, как и анонсировалось, подоходный налог на превышение расходов над доходами — с 20 до 26%.

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