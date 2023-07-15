Украинские пограничники подтвердили прибытие «вагнеровцев» в Беларусь 1 15.07.2023, 13:58

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Отдельные группы перемещаются в страну с территории России.

Украинские пограничники зафиксировали отдельные группы представителей ЧВК «Вагнера» на территории Беларуси.

Об этом рассказал спикер ГНСУ Андрей Демченко, сообщает Telegram-канал Госпогранслужбы Украины.

«По состоянию на сейчас имеющаяся информация показывает, что в Беларуси начали наблюдаться отдельные группы представителей из частных военных кампаний, которые перемещаются с территории России», - заявил представитель ГПСУ.

По словам Демченко, сейчас пограничники отслеживают ситуацию для фиксации места дислокации, количества и задачи наемников.

Передислокация «вагнеровцев» в Беларусь

После неудачного бунта основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина, часть его наемников обещали переместить в Беларусь. Туда же якобы должен был прибыть и сам главарь.

В течение нескольких недель не было никакого официального подтверждения передислокации «вагнеровцев».

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