«Зайчик» с ордером из Гааги Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

15.07.2023, 14:04

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Сам пришел.

Комичная история разворачивается в ЮАР с приглашением Путина на саммит БРИКС в августе этого года. Прямо какой-то сериал.

Великий геополитик, как известно, обвиняется прокурором Международного уголовного суда в совершении военных преступлений в Украине. На его арест выписан ордер. Как и на его соратницу – Марию Львову-Белову.

ЮАР – участник Римского статута, поэтому при появлении Путина на своей земле должна его арестовать и отправить в Гаагу, чтобы он предстал там перед судом.

Вице-президент ЮАР Пол Машатиле откровенен: «Мы понимаем, что связаны Римским статутом, но мы не можем кого-то пригласить, а потом арестовать. Вы можете понять нашу дилемму. Мы были бы счастливы, если бы он не приехал».

Как же быть? Кого кремлевским фокусникам достать из российского «цилиндра» вместо токсичного Путина? ЮАР предложила хмурого министра иностранных дел Сергея Лаврова. Но в Москве, как уверяют южноафриканцы, отказались. Еще бы! Это же унижение для Путина.

Какие еще есть варианты? Были предложения провести саммит в Китае – из-за ее Великой стены, как когда-то с Дона «выдачи нет». Там примут любого людоеда, лишь бы Китаю был выгоден.

Но с идеей переместиться в Китай не согласны Индия и Бразилия. Факт, ярко говорящий, с одной стороны, о крепости этой организации, а с другой - о том, какое значение придают Индия и Бразилия личному участию Путина в саммите, т.е. нулевое. Не приедет? Да и на здоровье. Пообщаемся в ЮАР без него.

Итак, «момент истины» все ближе. Кого же отправят в ЮАР? Двойника Путина для ареста? Это будет скандально. Лавров пока не проходит. Может, предложить победителя геев Володина или Матвиенко? Мишустин может стать компромиссной фигурой. Интрига сохраняется.

Но мы бы все же предложили достать из российского «цилиндра» самого главного «зайчика» - Путина. Пусть едет в Йоханнесбург, а оттуда в Гаагу, общаться с прокурором Каримом Ханом. Расскажет ему о неонацистах и задачах спецоперации. Лучше же сразу направиться в Гаагу, минуя ЮАР, - быстрее будет перелет и теплее встреча. «Сам пришел».

Телеграм-канал «Времени на раскачку нет»

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