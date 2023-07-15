Названы пять самых роскошных авто в мире 1 15.07.2023, 14:09

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О них мечтают все ценители суперкаров.

Автомобили премиум-класса всегда являлись символом роскоши и статуса. Недавно эксперты составили обновленный рейтинг самых дорогих автомобилей в мире.

В пятерку лидеров вошли как классические модели, так и ультрасовременные суперкары. Подробности рассказало издание English Alarabiya.

Rolls-Royce Boat Tail

В мае 2021 года Rolls-Royce представил новый уникальный автомобиль Rolls-Royce Boat Tail. Модель создана специально по заказу состоятельной пары. Примерная цена составляет более 28 миллионов долларов. Дизайнеры Rolls-Royce Boat Tail вдохновлялись классическими яхтами и лодками, поэтому модель имеет длинный гладкий кузов, который постепенно сужается. Экстерьер выполнен в потрясающем голубом оттенке. Автомобиль оснащен деревянными деталями ручной работы, специально разработанным набором роскошной посуды и холодильником. Rolls-Royce Boat Tail имеет двигатель V12, мощностью 563 лошадиные силы.

Bugatti La Voiture Noire

Bugatti La Voiture Noire продали за 19 миллионов долларов. Модель была представлена на Женевском автосалоне в 2019 году. Автомобиль оснащен 8,0-литровым двигателем W16 с четырьмя турбонаддувами, выдающим 1500 лошадиных сил. Максимальная скорость составляет 420 км/ч. Bugatti может разгоняться от 0 до 100 км/час всего за 2,4 секунды.

Rolls-Royce Sweptail

Rolls-Royce Sweptail стоимостью 13 миллионов долларов заказал один состоятельный клиент, желая иметь уникальный автомобиль, отражающий вкус и стиль владельца. Разработка дизайна и его воплощение заняло четыре года. Авто было представлено на Concorso d'Eleganza Villa d'Este в 2017 году в Италии. Rolls-Royce Sweptail оснащен 6,75-литровым двигателем V12 мощностью 453 лошадиные силы.

Bugatti Centodieci

В 2019 году на Pebble Beach Concours d'Elegance представили модель Bugatti Centodieci стоимостью 9 миллионов долларов. Автомобиль оснащен 8,0-литровым двигателем W16 с четырьмя турбонаддувами и выдает 1600 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля составляет 379 км/ч.

Mercedes-Benz Maybach Exelero

В далеком 2004 году на авторынке представили концепт-кар Mercedes-Benz Maybach Exelero. Автомобиль оснащен 5,9-литровым двигателем V12 мощностью 700 лошадиных сил. Максимальная скорость автомобиля составляет 350 км/ч, он может разгоняться от 0 до 100 км в час за 4,4 секунды.

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