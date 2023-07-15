Гиркин предрек крупный прорыв обороны РФ на фронте и озвучил дату 15.07.2023, 14:21

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ВСУ добились важной цели своего большого контрнаступления.

Украина добилась важной цели своего большого контрнаступления: у России уже не осталось резервов для того, чтобы сдержать прорыв своей линии обороны.

Об этом откровенно рассказал российский чекист, военный преступник Игорь Гиркин (Стрелков), передает Диалог.UA.

«Это дико звучит, что через полтора года войны Российская Федерация может выставить на поле боя значительно меньше солдат, а местами меньше боевой техники, чем Украина… Не раскрою никакой военной тайны, враг достаточно хорошо знает, к сожалению, обстановку и ситуацию в наших войсках. Даже на второстепенных направлениях укомплектованность в наших войсках снова не превышает 70%. А там, где идут ожесточенные бои, она значительно ниже… Потери наши войска несут постоянно. А поток подкреплений, поток резервистов из тыла иссяк. Если не будут приняты срочные меры, враг имеет шанс прогрызть нашу оборону в Запорожье. И его тогда будет крайне сложно остановить! И не поможет никакая «линия Суровикина»... Если наши войска погибнут в предполье, останавливать прорыв будет некому», - заявил Стрелков.

Он заверил, что попытка командования бросить на фронт необученные и плохо вооруженные силы из приграничных районов РФ приведет только к тому, что они будут моментально смяты украинским контрнаступлением. Главнокомандующего ВС РФ и «спецоперацией» Валерия Герасимова Стрелков назвал «генералом Му-Му».

«Нету у Герасимова в резерве боеготовых частей и соединений. Тупо нету! Все, что есть, - все на фронте», - заявил военный преступник. Он уверен, что исход этой битвы решится уже в ближайшие 2-3 недели.

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