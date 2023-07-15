Апостольская администрация для греко-католиков в Беларуси официально начала работу 15.07.2023, 14:25

Несмотря на протесты БПЦ Московского патриархата.

Апостольский нунций Анте Йозич возглавил литургическое открытие Апостольской администрации для греко-католиков в Беларуси.

15 июля 2023 года по этому случаю в храме Пастырского центра святого и праведного Иосифа в Минске состоялась Божественная литургия с участием архиепископа.

«Таким образом, началась официальная деятельность Апостольской администрации, учрежденной папой Франциском 30 марта 2023 года», – отмечает Vaticannews.

Напомним, 6 июля сообщалось, что БПЦ требует от Ватикана ограничить униатов в нашей стране. Судьба греко-католиков (униатов) в Беларуси стала основной темой обсуждения во время встречи главы БПЦ митрополита Вениамина и спецпосланника Папы Римского Клаудио Гуджеротти. Поводом явилось принятое 30 марта 2023 года решение Папы Римского об учреждении Апостольской администратуры для верующих византийского обряда в Беларуси. Апостольская администратура приравнивается по статусу к диоцезу (епархии), что, в свою очередь, предполагает учреждение иерархии и рукоположение в епископский сан апостольского администратора.

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