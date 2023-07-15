«Один телефонный звонок — и ты пожалеешь» 13 15.07.2023, 14:54

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Белорусский хоккеист попал в скандал в США.

В США задержан сын бывшего игрока белорусской сборной по хоккею Александр «Алекс» Гальченюк, игравший в НХЛ. Хоккеиста обвиняют в хулиганстве, сопротивлении и угрозах полицейским и нападении на частную собственность. Клуб «Аризона», за который он недавно начал играть, уже расторгает с ним контракт, пишет портал Tribuna.

Алекс Гальченюк — сын тренера, экс-нападающего белорусской сборной по хоккею Александра Гальченюка.

13 июля «Белорусский хоккей» со ссылкой на The Athletic сообщал, что 29-летний хоккеист лишился контракта в клубе «Аризона», куда перешел за две недели до этого. Оказалось, 9 июля он был арестован из-за предъявленных обвинений, в том числе за нападение на частную собственность, хулиганство, неповиновение, сопротивление аресту и угрозы или запугивание. Спортсмена направили в тюрьму вечером того дня и освободили на следующий день под подписку о невыезде.

Сейчас стали известны детали задержания. Как пишет «Трибуна», что полиция приехала на вызов о ДТП: белый BMW на парковке врезался в бордюр, знак и припаркованную рядом машину, его водитель лежал на парковке.

Вот несколько цитат сына экс-нападающего сборной Беларуси, которые были зафиксированы в протоколе как сказанные в адрес полицейских при задержании:

«Я убью тебя и твою дочь», «Отпусти меня, или я позвоню один раз», «Ты никогда не увидишь свою семью, какая она ужасная», «Один телефонный звонок — и вы все мертвы, вся ваша семья, вся ваша семья мертва».

В рапорте также отметили, что хоккеист неоднократно оскорблял полицейских из-за цвета кожи, был сильно пьян и говорил невнятно.

Гальченюк провел 654 матча в НХЛ и набрал 354 (146+208) очка.

Его отец, Александр Гальченюк, провел немало матчей за сборную Беларуси, в том числе и на Олимпийских играх. Сам Алекс однажды на сборах в Беларуси надевал форму нашей национальной команды, но заигран за сборную США.

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