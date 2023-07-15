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Пленный оккупант оригинально ответил, почему Россия не захватила Киев «за три дня»

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  • 15.07.2023, 14:58
  • 13,472
Пленный оккупант оригинально ответил, почему Россия не захватила Киев «за три дня»

Видеофакт.

Пленный российский оккупант объяснил, почему, по его мнению, армия РФ не смогла «взять Киев за три дня». По его словам, захватчики в Украине столкнулись с совершенно другим народом, готовым отважно защищать свою родину.

Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту-блогеру Дмитрию Карпенко. В разговоре с пленным журналист спросил его мнение насчет того, почему «вторая армия мира» не смогла реализовать план президента РФ Владимир Путина о быстром захвате украинской столицы.

«Потому что народ другой встретили, вот и все. С духом, с любовью к родине», – ответил пленный.

Карпенко также задал вопрос захватчику о том, можно ли победить с такой мотивацией, как у оккупационных войск РФ, на что тот ответил, что «сейчас вообще не видит мотивации» в рядах российской армии.

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