Пленный оккупант оригинально ответил, почему Россия не захватила Киев «за три дня»1
- 15.07.2023, 14:58
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Видеофакт.
Пленный российский оккупант объяснил, почему, по его мнению, армия РФ не смогла «взять Киев за три дня». По его словам, захватчики в Украине столкнулись с совершенно другим народом, готовым отважно защищать свою родину.
Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту-блогеру Дмитрию Карпенко. В разговоре с пленным журналист спросил его мнение насчет того, почему «вторая армия мира» не смогла реализовать план президента РФ Владимир Путина о быстром захвате украинской столицы.
«Потому что народ другой встретили, вот и все. С духом, с любовью к родине», – ответил пленный.
Карпенко также задал вопрос захватчику о том, можно ли победить с такой мотивацией, как у оккупационных войск РФ, на что тот ответил, что «сейчас вообще не видит мотивации» в рядах российской армии.