«Деньги собираю просто так – без цели» 13 15.07.2023, 15:07

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Белорусские айтишники рассказали, зачем стараются тратить лишь малую часть своей зарплаты.

Сайт Devby.io нашел айтишников, которые тратят лишь малую часть своей зарплаты – от 10% до 30%, а остальное откладывают на «чeрный день» или инвестируют. Журналисты расспросили их обо всeм подробнее.

«Трачу средства только на те вещи, которые мне нужны. Хочу купить квартиру и открыть своe дело»

Фуллстек-разработчик, 7500 руб., Беларусь

– Живу в белорусском областном городе, работаю в EPAM. Уже более 5 лет в компании как фуллстек-разработчик, зарабатываю 7000–7500 руб. в месяц и примерно седьмую часть из этого трачу на жизнь – когда больше, когда чуть меньше.

Как выглядят мои траты?

Плата за квартиру – однушку на окраине – составляет самую весомую часть моих расходов. С учетом всех коммунальных платежей это 250 рублей в месяц. Дом старый – хрущевских времен. Квартиру можно назвать «бабушатником»: вся мебель в ней ретро, но это был лучший вариант по соотношению цены и качества. Да и расположение нравится: до офиса 20 минут пешком, до центра – примерно столько же на автобусе.

На еду трачу около 300 рублей. Покупаю стандартный набор продуктов, ничего необычного: хлеб, крупы, мясо, фрукты, овощи. Любимое лакомство – мороженое: покупаю пачку 200 г.

Еще раз в неделю позволяю себе посидеть в кафе или пиццерии, мой средний чек обычно составляет 20–25 рублей.

Одежду покупаю нечасто, дорогие магазины обхожу стороной – не вижу смысла тратить больше на то же самое. Рубашки покупаю у Nadex, это беларуский бренд. Брюки и другую одежду тоже выбираю от отечественных производителей – из хлопка или льна (марку, увы, не помню; неподалеку от моего дома есть магазинчик – и я регулярно туда захожу), а джинсы – турецкие.

Еще одна статья расходов – на обувь. Я везде передвигаюсь пешком и, как следствие, быстро убиваю обувь. Зимние ботинки мне приходится менять раз в два года, туфли – стабильно раз в год, кроссовки – тоже (а может, даже чаще). Вот недавно купил новую пару кроссовок – отдал чуть менее 300 рублей. И это самая большая моя трата в этом месяце.

Путешествия, конечно, – роскошь. И тем не менее за последние 1,5 года я побывал в России, Испании, Грузии и Азербайджане.

Я не считаю себя экономным, просто я не расточительный. Я трачу средства только на те вещи, которые мне нужны.

Если мне нужно что-то из техники, я предпочту купить дорогую вещь, которая долго мне прослужит, нежели по дешевке приобрету что-то, что завтра сломается и превратится в бесполезный хлам. У меня дорогой ноутбук – купил его 3 года назад – и недешевый велосипед. Раз в 2 года я отдаю свой велосипед в наладку, остальное обслуживание осуществляю самостоятельно. Так что основной ресурс, который тратится на него, – это мое время.

Большую часть своей зарплаты я откладываю, так как в перспективе хочу купить квартиру и, может быть, открыть свое дело.

«Деньги собираю просто – без цели. Что-то отдаю родственникам»

IT-менеджер, доход 6000–8000 евро в месяц (ориентировочно, спикер не озвучивает сумму), Латвия

– Живу на небольшой процент от своего дохода – от 8% до 15%, деньги просто пока собираю или раздаю близким родственникам, тему для инвестиций еще не нашел.

Не могу рассказать, сколько получаю, отмечу только, что это в несколько раз больше, чем зарплата моих подчиненных, – я руководитель.

Живу в Латвии примерно на 600–700 евро в месяц. 350 евро плачу за квартиру, питаюсь в офисе – у нас бесплатные завтраки и обеды. Поскольку я один, то никаких особых трат у меня нет.

Деньги собираю просто – без цели. Подумываю купить недвижимость в Европе. Еще что-то отдаю родственникам – по сути, просто дарю: я очень боюсь, что каналы связи с Беларусью закроются, поэтому пусть у них будет НЗ.

Еще у меня была мысль купить авто, но потом я прикинул: если живешь рядом с работой, то такси или каршеринг выходят дешевле.

«Деньги откладываю для совершения крупных покупок и в заначку»

Бэкенд-разработчик, 3500 долларов, подробности выяснить не удалось

– Я бэкенд-разработчик с окладом 3500 долларов. В месяц обычно трачу не более 600–800 долларов. Остальные деньги откладываю для совершения крупных покупок и в заначку. Фиксированная сумма также каждый месяц идет в крипту.

«Особых целей у меня нет, на что копить – непонятно»

Руководитель техотдела, 10 000+ долларов, Беларусь

– Я руководитель техотдела, живу в Беларуси, зарплата нетто – более 10 000 долларов. Примерно до 30% от этого я трачу на жизнь, остальное просто откладываю в наличных долларах.

К сожалению, каких-то особых целей у меня нет, на что копить – непонятно. Возможно, я куплю недвижимость или авто получше, но пока не очень хочется в это вкладывать. Хотел бы инвестировать, но не умею, не знаю, как и куда.

Полгода назад моя зарплата была меньше, я тратил все, что зарабатывал. Сейчас мои траты выглядят так:

около 450 долларов в месяц уходит на съем квартиры и коммуналку;

на еду, развлечения, одежду, автомобиль и так далее – около 2000–2500 долларов. Я живу не один, есть жена;

крупных покупок мы обычно не делаем, но бывает, что покупаем что-то из техники, на это уходит 1000–2000 долларов.

«Буду откладывать на черный день или на релокацию»

Мидл-разработчик, 5600 руб., Беларусь

– Живу не более чем на 30% от дохода. Я middle-разработчик, получаю зарплату в районе 5600 белорусских рублей. Подсчет затрат веду также в рублях – трачу до 1700 рублей, в прошлом месяце получилось уложиться в 1100.

Я живу один, но у меня есть кот. А еще я беру животных на передержку. Сейчас, например, у меня на передержке 2 кошки – итого 3 кота в доме. Они усиленно питаются, плюс приходится тратиться на силикагелевый наполнитель, чтобы было меньше запаха.

Деньги, которые остаются, я перевожу в валюту и отдаю родителям, так как они помогли мне с покупкой собственного жилья. Можно сказать, что я погашаю беспроцентную ссуду. Отдавать осталось недолго: буквально со следующей зарплаты все верну.

В августе я собираюсь потратить деньги на отпуск, а после буду откладывать на черный день или на релокацию – мне понадобится 4000–5000 долларов. На что откладывать дальше, я даже не знаю. Велика вероятность, что уеду из областного города, где живу, в другое место.

«Моя цель – сделать капитал, стать финансово независимым»

Мидл-разработчик с двумя работами, доход до 4000–5000 долларов ориентировочно, Польша

– Если вычесть неординарные траты, то в среднем на жизнь я трачу около 40% своего дохода.

Я middle+разработчик с двумя работами. Каждый месяц еще до всех текущих трат вкладываю деньги в фондовый рынок и в криптовалюты, также у меня есть долгосрочные облигационные позиции, а сейчас ищу ипотечную опцию для вложения в недвижимость (под сдачу).

На что-то материальное я не коплю, моя цель – сделать капитал, научиться обращаться с инвестициями к тому времени, как у меня наберется сумма, на процент с которой я смогу жить с комфортом, стать финансово независимым.

Какова эта сумма, зависит от инфляции на ближайшие 10 лет и стоимости жизни в самых дорогих городах. Цифра примерная: чтобы жить в самом дорогом городе – Нью-Йорке – нужно около 6000 долларов плюс путешествия минус налоги. Итого – около 10 000 долларов в месяц. Консервативные инвестиции предлагают 4% годовых, так что сейчас финальная сумма составляет около 3 миллионов долларов.

Что касается моих текущих расходов сегодня:

500 долларов в месяц уходит на съем студии в Варшаве;

на еду, кафешки с друзьями по выходным и прочее – в сумме около 6000 злотых.

Поскольку я живу один, трат немного. Плюс компания предоставляет бонусы в виде спортзала, обедов и так далее – и я этим активно пользуюсь.

Сумма, которую я уже накопил, в прошлом месяце составила примерно 100 000 долларов. 20% от нее в криптовалютах, которые прошли проверку временем: Bitcoin, Ethereum, Ripple, Solana, Polkadot – всего в списке не более 10 позиций. 40% моих денег в фондовом рынке, 10% – в облигациях, ещe 10% в кэше. Пока рынок спокойный, перераспределять не приходилось.

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