Сговор в Кремле: ФСБ подсунула «бомбу» Путину 1 15.07.2023, 15:15

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Глава РФ «прозевал» важный момент.

За бунтом «вагнеровцев», после которого российский диктатор Владимир Путин был вынужден признать, что ЧВК финансировалась из государственного бюджета, может стоять Федеральная служба безопасности РФ. Толчком к восстанию стала попытка президента РФ отобрать у спецслужбы источник доходов, уверен американский историк Юрий Фельштинский.

«Моя точка зрения – это был заговор ФСБ как ведомства, как института. То есть Николая Патрушева, как второго человека в стране и бывшего директора ФСБ, Александра Бортникова, как нынешнего директор ФСБ, и коллег из ФСБ – это организация официальная, которая существует с 1918 года – с целью ослабления власти Путина. Для реализации какой-то другой политики. И что-то Путин как бы прозевал, проспал, где-то он хватку уже потерял очевидным образом. … Просмотрел Пригожина, который ему еду подавал, питье ливал. И понятно, что это мог сделать только завербованной агент ФСБ. Пригожин наверняка был завербован еще в колонии 1981-1990 годах. Потому что иначе он не смог бы подойти близко к Путину. Прозевал, что Пригожин оказался верен не лично ему Путину, а структуре ФСБ, которая за ним стояла», – говорит историк.

Фельштинский считает, что «с точки зрения Путина было бы наивно считать, что Пригожин будет сохранять верность лично ему, а не конторе». А старт пригожинскому «походу на Москву», по мнению историка, дала попытка диктатора подчинить ЧВК «Вагнер» Министерству обороны РФ.

«Решение Путина перевести «вагнеровцев» из-под контроля Пригожина, то есть ФСБ, под контроль Шойгу, Министерства обороны, то есть под свой собственный контроль, было как раз попыткой назревающий заговор, переворот … таким образом ликвидировать. Из-за этого, как мы знаем, произошел уже открытый конфликт. … Путин потребовал, чтобы к 1-му июля «вагнеровцы» подписали контракт с Министерством обороны, это на самом деле означало, во-первых, что Пригожин, то есть ФСБ, теряет контроль над «Вагнером», а главное – что Пригожин, то есть ФСБ, лишается бюджета, который на этих «вагнеровцев» выделялся», – говорит Фельштинский.

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