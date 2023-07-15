На Южном фронте ликвидирован командир спецназа РФ из Дагестана 15.07.2023, 15:27

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Высокопоставленный российский офицер был обладателем крапового берета.

Силы обороны Украины ликвидировали очередного высокопоставленного оккупанта - командира отряда спецназначения Росгвардии майора Руслана Примова 1992 года рождения.

О смерти военного РФ сообщил блогер Necro Mancer. Он обнаружил информацию об этом в пабликах Дагестана.

Майор Примов был обладателем крапового берета. Напомним, что для получения этого головного убора в РФ необходимо успешно пройти ряд весьма сложных испытаний, в том числе, совершить марш-бросок и продемонстрировать свои умения в борьбе, стрельбе и прочем.

Российские ресурсы уверяют, что Примов погиб на Запорожском направлении при «выполнении служебного долга». Его похороны состоялись 13 июля в родном селе Тагиркент-Казмаляр.

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