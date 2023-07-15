Три причины, почему белорусские болельщики презирают Соболенко 7 15.07.2023, 15:38

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Теннисистка не скрывает своих связей с режимом Лукашенко.

На днях Арина Соболенко упустила шанс стать первой ракеткой мира, проиграв в полуфинале Уимблдона. Почитав комментарии белорусских болельщиков в сети, легко можно узнать, что огорчением для них это не стало.

В прошлом даже пропагандист Григорий Азаренок обращал внимание на негативную реакцию в Беларуси на достижения Арины Соболенко.

«Соболенко вышла в финал австралийского чемпионата. Они начинают копаться в биографии. Публикуют про нее новости, там можно всякие реакции ставить. Они ставят только дизлайки. Ты видел реакции: 1 [позитивная] и 3000 [негативных]. Желают ей поражения» – негодовал Азаренок.

UDF перечисляет причины, почему белорусские болельщики так негативно относятся к лучшей белорусской теннисистке.

Лукашенко использовал Соболенко для своего пиара

В 2018 году во Дворце Независимости произошла очень странная встреча: Соболенко, уже ставшая известной в мире теннисисткой, приехала пообщаться с Александром Лукашенко один на один. Пресс-служба руководителя Беларуси подчеркнула, что встреча состоялась по просьбе Соболенко, но очень невнятно высказалась о необходимости общения.

Лишь недавно подоплеку объяснили на YouTube-канале «ЧестнОК». Оказывается, в юности Соболенко подписала невыгодный контракт с российским спортивным агентом. Чтобы обойти юридические нормы, она обратилась к Лукашенко, чьи подчиненные объяснили агенту, какие негативные последствия его могут ожидать, если он не отпустит белорусскую теннисистку.

В 2020-м Соболенко закрыла глаза на насилие в Беларуси и выбрала сторону Лукашенко

Хотя изначально казалось, что теннисистка, как и другие известные белорусские спортсмены (например, баскетболистка Елена Левченко и пловчиха Александра Герасименя) сделает очевидный моральный выбор.

13 августа Соболенко написала в соцсетях:

«Я не могу поверить, что все это происходит в моей мирной родной Беларуси. Я не могу спать уже четвертую ночь, не могу смотреть на жестокость по отношению к беззащитным людям. Зачем? Пожалуйста, остановите насилие!!! Берегите себя и своих близких, мои дорогие белорусы».

Однако Соболенко прямо не назвала сторону, виновную в насилии над мирными гражданами. А далее и вовсе замолчала о происходящих в Беларуси страшных событиях. В ответ на упреки пользователей теннисистка стала агрессивно отвечать в комментариях и заявила о своей травле.

А в конце 2020 года Соболенко и вовсе подписала провластное письмо белорусских спортсменов, в котором говорилось, что их «долг не выступать с политическими призывами, а побеждать на спортивных аренах». Появилось это письмо в пику обращению атлетов, не побоявшихся выступить против насилия в стране.

Еще через месяц Соболенко своими действиями окончательно подчеркнула, что выбрала сторону диктатора: теннисистка появилась на новогоднем приеме у Лукашенко, расправившегося с народными протестами против его узурпации власти.

После нападения на Украину Соболенко отказывалась осуждать агрессоров

На момент нападения российских войск на Украину в феврале 2022 года (в том числе с согласия Лукашенко с территории Беларуси) Соболенко была одной из первых теннисисток планеты. С учетом того, что она живет в США, казалось, что для Соболенко не станет проблемой осудить агрессоров и соагрессоров.

Но нет. Белорусская теннисистка, несмотря на ежедневную гибель людей в Украине, делала вид, что не хочет «лезть в политику». Лишь в январе 2023 года она заявила, что «никто не поддерживает войну». Добавив к этому слова, вызывающие сомнения в озвученной позиции:

«Почему мы должны кричать об этом на каждом шагу? Это совсем не поможет».

Наконец, лишь в июне текущего года Соболенко, отвечая на упреки журналистов, заявила:

«Я не поддерживаю войну, а это значит, что я не поддерживаю Лукашенко в данный момент».

И вновь возникло ощущение, что теннисистка сказала это не искренне, а под давлением. Оговорка о неподдержке Лукашенко «в данный момент», намекает на другое.

Как раз после этого заявления на Netflix вышел сериал, в котором белорусская теннисистка со слезами на глазах рассказала, с каким хейтом столкнулась за то, что не осудила войну в Украине.

Однако разжалобить белорусских болельщиков Соболенко не смогла. Футбольный тренер Александр Хацкевич недавно высказал мысль, которую, наверняка, разделяют многих из них.

«Сейчас меньше меня там радуют эти победы (Соболенко и Азаренко), потому что все-таки девочки независимые, девочки богатые, но без позиций. Надо точно сказать, что «я против войны». А не так: «Я против любой войны». Против какой любой войны? Сейчас одна война идет в Европе, в 500 километрах от твоего дома. И ты говоришь, я против любой войны. Живут в Америке, тренируются в Америке. Я не понимаю этого, что общими фразами все это обходится», – отметил Хацкевич.

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