Financial Times: Кремль ничего не может сделать с Пригожиным 1 15.07.2023, 15:48

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Мятежник занимает центральное место в подземной жизни российской власти.

Окончательная судьба медиахолдинга «Патриот» бизнесмена Евгения Пригожина «еще не решена» — она может возобновить свою работу, сообщает Financial Times на источники в медиагруппе.

Издание со ссылкой на представителей российских политических элит, знакомых с медиа-бизнесом, и западных чиновников, пишет, что другие бизнесмены в России обсуждают возможность «заполнения огромной ниши» в политической системе, образовавшейся из-за отстранения Пригожина от дел.

В то же время, собеседники FT заявили, что Пригожин «занимает настолько центральное место в подземной жизни Кремля — от тайных военных операций до «ферм троллей», — что извлечь его оттуда оказалось непросто».

По словам основателя «Антиглобалистского движения» Александра Ионова, которого США включили в санкционный список в связи с сотрудничеством с Пригожиным, медиагруппа «Патриот» была «законсервирована, а не закрыта, поскольку на данный момент есть более срочные дела». Коммерческие покупатели могут быть заинтересованы в «очень большой патриотической аудитории» холдинга, добавил он.

Руководитель «Невских новостей» Александр Краснобаев сообщил FT, что «приостановил редакционную работу», но надеется ее возобновить. После этого он резко заговорил на украинском языке, а затем перешел на русский, сказав «слава России» и «Америка, сгинь в аду», отмечает издание.

В конце июня прекратили работу практически все издания медиахолдинга «Патриот». В частности, это подтверждали главный редактор РИА ФАН Кристина Масенкова и редакция «Невских новостей».

The Bell сообщило, что, вероятнее всего, новым владельцем «фабрики троллей» и медиа-холдинга Пригожина станет «Национальная медиа группа» (НМГ) бизнесмена Юрия Ковальчука. Так считают опрошенные изданием сотрудники Пригожина. Также собеседники The Bell уверены, что нового владельца медиаимперии основателя ЧВК «Вагнер» будут курировать «напрямую из администрации президента».

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