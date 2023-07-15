Лукашенковские хакеры атакуют Польшу и Украину

Лукашенковские хакеры атакуют Польшу и Украину4
- 15.07.2023, 15:54
- 3,986
Они распространяют троянские программы.
Хакеры, которых подозревают в связи с белорусским государством, атакуют государственные и военные структуры Украины и Польши с помощью фишинговых кампаний, в ходе которых распространяются троянские программы удаленного доступа. Об этом сообщают исследователи компании Cisco Talos, специализирующейся на кибербезопасности.
— Целями злоумышленников являются кража информации и удаленный контроль над целевыми системами. Проанализированная нами активность имела место как в апреле 2022 года, так и в начале этого месяца, что свидетельствует о постоянстве угроз.