Лукашенковские хакеры атакуют Польшу и Украину 4 15.07.2023, 15:54

3,986

Они распространяют троянские программы.

Хакеры, которых подозревают в связи с белорусским государством, атакуют государственные и военные структуры Украины и Польши с помощью фишинговых кампаний, в ходе которых распространяются троянские программы удаленного доступа. Об этом сообщают исследователи компании Cisco Talos, специализирующейся на кибербезопасности.

— Целями злоумышленников являются кража информации и удаленный контроль над целевыми системами. Проанализированная нами активность имела место как в апреле 2022 года, так и в начале этого месяца, что свидетельствует о постоянстве угроз.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».