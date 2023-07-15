В Горках власти объявили день безвозмездного труда

В Горках власти объявили день безвозмездного труда10
- 15.07.2023, 16:21
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Жителей города отправили работать бесплатно.
Один из городов Беларуси учредил день безвозмездного труда. С такой инициативой выступили власти города Горки Могилевской области, заметила «Комсомолка».
Как сообщили в пресс-службе Горецкого райисполкома, в субботу, 15 июля, в Горках был объявлен день безвозмездного труда. При этом власти сослались на закон «О местном управлении и самоуправлении в Беларуси».
В этот день безвоздмездная работа организована на рабочих местах или в населенных пунктах района.
Денежные средства, заработанные в день безвозмездного труда, в объемах, «добровольно» определенных работниками, перечисляются на расчетный счет райисполкома с последующим перечислением в районный бюджет.
Затем средства направят на благоустройство населенных пунктов Горецкого района, а также на подготовку мероприятий, которые проводятся в Беларуси.