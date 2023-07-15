В Горках власти объявили день безвозмездного труда 10 15.07.2023, 16:21

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Жителей города отправили работать бесплатно.

Один из городов Беларуси учредил день безвозмездного труда. С такой инициативой выступили власти города Горки Могилевской области, заметила «Комсомолка».

Как сообщили в пресс-службе Горецкого райисполкома, в субботу, 15 июля, в Горках был объявлен день безвозмездного труда. При этом власти сослались на закон «О местном управлении и самоуправлении в Беларуси».

В этот день безвоздмездная работа организована на рабочих местах или в населенных пунктах района.

Денежные средства, заработанные в день безвозмездного труда, в объемах, «добровольно» определенных работниками, перечисляются на расчетный счет райисполкома с последующим перечислением в районный бюджет.

Затем средства направят на благоустройство населенных пунктов Горецкого района, а также на подготовку мероприятий, которые проводятся в Беларуси.

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