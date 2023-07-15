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Байден: Возвращения Крыма будет недостаточно

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  • 15.07.2023, 16:29
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Байден: Возвращения Крыма будет недостаточно

Украинские военные настроены на успешное контрнаступление.

Возвращение Крыма в Украину важно, однако для завершения полномасштабной войны со страной-агрессором Россией есть и много других вопросов, которые нужно будет решить. Украинские военные настроены на успешное контрнаступление, но впереди сложные задачи. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Как сообщает «Голос Америки», после саммита НАТО в Вильнюсе он сказал о том, что возвращение Крыма важно, однако для завершения войны с оккупантом Россией нужно решить и другие вопросы.

«Еще семнадцать вещей тоже нужно полностью решить. Крым важен, но много других вопросов, с чем нужно справиться», - отметил Байден.

По его словам, в армии Украины настроены на успешное контрнаступление, но понимают, что предстоит решить сложные задачи.

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