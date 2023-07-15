NYT: Украина изменила тактику 15.07.2023, 16:46

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Первые 25 километров контрнаступления будут самыми тяжелыми.

В начале контрнаступления Украина потеряла до 20% своего вооружения и бронетехники, приводит статью New York Times украинское издание New Voice. Потери удалось снизить после того, как украинские командиры пересмотрели тактику, а сама контрнаступательная кампания замедлилась.

Как пишет издание, по данным американских и европейских чиновников, в первые две недели контрнаступления около 20% украинского вооружения было повреждено или уничтожено. Потери включали, в том числе и предоставленные западом боевые машины — танки и бронетранспортеры.

Уровень потерь упал примерно до 10% в последующие недели, что позволило Украине сохранить больше войск и техники, необходимых для большого наступления, которое, как утверждают украинские чиновники, еще впереди.

Это стало возможным, в том числе и потому, что Украина изменила тактику, сосредоточившись больше на истощении российских войск артиллерией и ракетами большой дальности, чем на атаках через минные поля и против вражеского огня.

Как пишет издание, несмотря на потери, украинцы пока прошли лишь около 8 из 96 километров (5 из 60 миль), которые они надеются преодолеть, чтобы выйти к морю на юге и разделить российские войска на две части.

Журналисты отмечают, что у России было много месяцев, чтобы подготовиться к украинскому контрнаступлению, поэтому фронт теперь засеян минами и покрыт окопами, а к тому же россияне активно применяют беспилотники и ударные вертолеты.

Учитывая эти укрепления, говорят эксперты, неудивительно, что Украина несет относительно серьезные потери на ранних этапах кампании.

Военные эксперты, с которыми общались журналисты NYT, говорят, что первые 25 км контрнаступления будут самыми тяжелыми, поскольку наступающим войскам, как правило, требуется втрое больше сил — вооружения, личного состава или того и другого — чем обороняющимся.

NYT отмечает еще и такой фактор как отсутствие превосходства в воздухе. Там напомнили, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выражал разочарование тем, что Украина до сих пор воюет без западных истребителей F-16, обучение на которых лишь недавно одобрили США и которые не будут поставлены Киеву еще в течение ближайших месяцев. Это сделало украинские войска уязвимыми перед российскими вертолетами и артиллерией, отмечает издание.

Военные аналитики говорят, что пока еще рано делать окончательные выводы относительно контрнаступления.

«Это не означает, что оно обречено на провал», — говорит Камиль Гранд, эксперт по обороне Европейского совета по международным отношениям и бывший помощник генсека НАТО.

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