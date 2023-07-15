Кремлевские лузеры8
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 15.07.2023, 17:26
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Теперь учите индийские космические имена.
Лавровские «дипломаты», обучавшиеся демагогии в советские времена, утверждают, что «с нами большинство человечества», самовольно записывая в свои ряды среди прочих Индию.
Но вот сравните, чем занята Индия (помимо закупок оружия у Франции, США, Германии), а чем ее московские «рекрутеры».
Вчера индийская ракета-носитель успешно вывела на орбиту станцию «Чандраян-3», направление полета которой - Луна. Пуск был осуществлен с космодрома в Космическом центре имени Сатиша Дхвана, расположенного на острове Шрихарикота.
Что же, обогатившиеся на стране кремлевские лузеры, опозорившие наследие Гагарина и золотую эру российских и советских космических визионеров, конструкторов, инженеров, космонавтов? «Заправлены в планшеты космические карты»? Смотрите, какие звучные названия – Чандраян, Сатиш Дхван, Шрихарикота. Китайские космические имена уже достаточно выучили? Теперь учите индийские, «засев за словари на совесть и на страх».
Чем ответить Индии? Можно новым совещанием Путина с Борисовым и заявлением фантастических космических планов. Или комментарием Рогозина, ставшего «царским волком» - откуда-нибудь из донецкого ресторана.
Что могла бы сказать Индия?
Дорогие российские начальники, дороги у нас с вами разные – нам, Индии, в космос, а вы свой народ привели в окопы. Нам вверх, вам – зарываться глубже в землю, чтобы артиллерией не накрыло. «Рожденный ползать – летать не может!» - писал великий ваш писатель.
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