«Просто запрещен вход»: в Крыму ресторан отказался обслуживать российских оккупантов

«Просто запрещен вход»: в Крыму ресторан отказался обслуживать российских оккупантов5
- 15.07.2023, 17:38
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Захватчики устроили истерику.
В Джанкойском районе оккупированного Крыма ресторан «БарБарОсс» отказались обслуживать российских оккупантов.
Как сообщает Телеграм-канал «Крымский ветер», об инциденте со смелым персоналом рассказал в соцсетях один из оккупантов. По версии захватчика, в тот день его с женой и друзьями выставили из заведения, отказавшись обслуживать из-за того, что они были в военной форме.
«Сначала сотрудники говорили, что нам просто запрещен вход, потом прямо перед нами начали расставлять таблички «резервирование столов» и нагло врать в лицо, что мест нет», – закатил истерику российский военный.
Оккупанты уже требуют, чтобы заведение проверили из-за этого инцидента.