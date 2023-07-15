На госТВ белорусам предложили сменить лежак у моря на отечественные санатории 11 15.07.2023, 17:48

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И привели пример китайцев.

В начале лета белорусские санатории были заполнены отдыхающими практически полностью, но «два месяца до и после Нового года загруженность оставляет желать лучшего». При этом привлечь «vip-клиентов» мешает то, что не все объекты прошли модернизацию от «советского наследия». Об этом заявили в программе «Экономическая среда» на госканале «Беларусь-1», где обсуждали ситуацию с туризмом в стране. Сайт zerkalo.io пересказывает, что еще говорили о российских туристах и приоритетах, которые эксперты программы выбрали для белорусов.

«Те же москвичи могли бы просто приехать, походить по лесу. Но им нужен определенный уровень сервиса»

В студию пригласили «экспертов, которые прекрасно разбираются в вопросах качественного отдыха». Ими оказались так называемый депутат Игорь Завалей, директор Нацагентства по туризму Игорь Морозов и руководитель унитарного предприятия «Центркурорт» Елена Василевская. Ведущий сначала анонсировал, что с гостями планирует разобраться, «сколько белорусов готовы сменить лежак у моря и „ол инклюзив“ на отдых в родном санатории и палатку у озера». А потом спросил, удалось ли им уже отдохнуть в этом году, а если нет, куда они планируют поехать.

Елена Василевская рассказала, что для туротрасли лето — высокий сезон, поэтому личный отдых сотрудники планируют позже. Завалей тоже сослался на работу: «Только недавно сессия закончилась, только закрываю кое-какие вопросы и в ближайшее время планирую отдохнуть на территории Республики Беларусь». «Полагаю, где-то после вторых Игр стран СНГ получится некоторое время провести на лоне природы. Где-то в районе Гольшанского туристического кластера», — сказал Игорь Морозов.

Он рассказал, что белорусские санатории, по данным на начало июня, были заполнены отдыхающими на 97%. Оставшиеся 3% — резервный фонд, чаще всего, номера класса люкс и премиум-коттеджи. По его словам, номера в отечественных санаториях в сезон «очень неплохо востребованы».

Морозов добавил, что в Беларуси создана «достойная инфраструктура» в экскурсионном туризме. По его словам, в лидерах у туристов — Брестская крепость и комплекс Хатынь, «где спрос превышает предложение».

Продолжая тему санаторно-курортного лечения, так называемый депутат Завалей отметил, что основные ресурсы туристической Беларуси — «леса, реки, озера и люди хорошие». По его словам, большинство санаториев в стране — советское наследие, что мешает привлечь туда «виайпи клиентов-москвичей».

— Сейчас очень много средств, которые санатории зарабатывают, они пускают на модернизацию. Это то, где еще может добавить потенциала и решить вопрос сезонности. Потому что тоже есть санатории, где два месяца до и после Нового года загруженность оставляет желать лучшего. Ну, в новогодние праздники еще все нормально, приезжают корпоративы. Но вот этот период такой достаточно непростой. Это те вещи, которые могли бы привлечь виайпи-лакшери клиентов, тех же москвичей, которые могли бы просто приехать, походить по лесу. Но им нужен определенный уровень сервиса, — дополнил так называемый депутат.

«Тут интернет не везде можно найти, где вы здесь нацистов увидели?» Поговорили с белорусами, которые вместо курорта предпочли санаторий

Ведущий спросил, что нужно искушенному туризму. На это Елена Василевская пояснила, что в Беларуси уже есть «прослойка лакшери, которые хотят уровень выше», но людям нужен и бюджетный вариант, а санатории развиваются и «как спа-курорты».

— Иностранные граждане зачастую больше знакомы с нашей страной, нежели белорусы. Мы плохо знаем свою страну, в основной массе. И я хотела бы призвать всех: давайте путешествовать! Это действительно недорого, на любой бюджет каждый может найти…

— Отличный тезис! Давайте путешествовать, — подхватил ведущий. — И вариантов, чтобы организовать свой отдых внутри страны, очень много: и санаторно-курортное лечение, и историко-культурные программы, и экологические туры, и промышленный туризм!

«Китаец едет, прежде всего, по своей стране, и только потом уже за рубеж. У нас это тоже должно стать нормой»

По словам Василевской, в белорусских санаториях среди отдыхающих иностранцы составляют от 50 до 90%. «Прельщает, прежде всего, радушие и гостеприимство, качество услуг, наша природа, очень нравятся наши продукты, особенно молочные», — объяснила она. Завалей добавил, что европейцев привлекает в Беларуси охота, а россияне «жалуются, что к нам не попасть, это говорит о высоком спросе».

Как добавил директор Нацагентства по туризму, за 2022 год экспорт туристических услуг Беларуси составил около 181 миллиона долларов, с января по май прирост, по отношению к прошлому году, 161%.

— Пока не даем оценки этой цифре, — прервал его сотрудник госканала. — Она не низкая, но, наверное, могла бы быть и выше. Но что интересно? Порядка 80% этой суммы — вклад туристов из России. Фактически четыре туриста из пяти — россияне. И уже потом с большим отрывом идут туристы из Турции, Латвии, Китая, Объединенных Арабских Эмиратов. Средняя продолжительность их пребывания в нашей стране — порядка пяти дней, а белорусы, которые выезжают в другие страны, — восемь дней. То есть мы отдыхаем за границей дольше, чем туристы, которые приезжают к нам в Беларусь. Над этим тоже можно поработать, — посоветовал он.

В программе пришли к выводу, что «китаец едет, прежде всего, по своей стране, и только потом уже за рубеж. У нас это тоже должно стать нормой — путешествие по родной Беларуси», ведь это выгодно для местной туристической сферы, потому что деньги на отдых жители будут оставлять в стране. А Россию назвали приоритетным туристическим рынком — «это люди с нашей культурой», следом за ними — страны СНГ.

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