Запад определился 1 Андрей Пионтковский

15.07.2023, 18:00

6,946

Украина готова выполнить историческую миссию.

Возмущение украинского общества вызвал не отказ США, Германии и ряда других стран принять Украину в НАТО. Украина понимает и принимает мотивы этого отказа. Запад не готов распространить на территорию Украины положения Статьи 5 Устава НАТО и взять на себя тем самым обязательства сражаться и умирать рядом с украинскими воинами, защищая Свободный мир от нашествия рашистской орды. Украина сама готова выполнить эту историческую миссию. От Запада Украине требуются бесперебойные поставки современного оружия.

Что взорвало чувства миллионов украинцев, так это лицемерие Запада, его нежелание признаться в собственной трусости и попытка объяснить свой отказ фальшивой оскорбительной для украинцев причиной:

«Мы не будем сражаться вместе с украинцами, защищая наш замечательный Свободный мир, не потому, что мы боимся русских, нет, мы их нисколечко не боимся, а потому что, видите ли, украинцы демократическим рылом не вышли. Вот когда CONDITIONS ARE MET, тогда, может быть, и будем. Особенно если российская армия к тому времени будет разгромлена».

Запад прекрасно понимает, что Украина делает и что уже сделала для всего Свободного Мира ценой своих огромных жертв. Недаром же Столтенберг сказал: «Да, мы платим деньгами, но украинцы платят кровью. И если они не устоят и Путин преуспеет, мы будем платить ту же цену».

Запад определился. Он выступает за Победу Украины и восстановление ее территориальной целостности. Но без пролития западной крови.

Другого Запада у нас с вами нет. Украине не остается ничего другого, как поблагодарить наших доблестных западных союзников за решения Вильнюсского саммита, действительно приближающие (но не настолько, как нам всем хотелось бы) Нашу Победу.

Андрей Пионтковский, kasparov.ru

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».