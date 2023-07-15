Чешская теннисистка выиграла Уимблдон 15.07.2023, 18:11

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Маркета Вондроушова победила теннисистку из Туниса в двух сетах.

Маркета Вондроушова, теннисистка из Чехии, занимающая 42-е место в мировом рейтинге, стала победительницей Уимблдона-2023. В финале турнира она уверенно обыграла Онс Жабер из Туниса, занимающую 6-е место в рейтинге, в двух сетах. Итоговый счёт матча - 6:4, 6:4, пишет «Трибуна».

Матч, который проходил на центральном корте Уимблдона, продолжался 1 час 20 минут. За это время Маркета Вондроушова реализовала шесть из семи брейк-пойнтов и допустила четыре двойные ошибки. Онс Жабер, в свою очередь, смогла реализовать четыре из десяти брейк-пойнтов и выполнила один эйс.

Для Маркеты Вондроушовой это первая победа на турнире «Большого шлема» и второй титул в карьере. Ранее она побеждала только на турнире в Биле в 2017 году. Благодаря победе на Уимблдоне она поднимется на 32 позиции и станет десятой ракеткой мира.

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