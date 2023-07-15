закрыть
15 июля 2023, суббота, 19:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Под Марьинкой ВСУ разгромили оккупантов из отрядов «Шторм-Z»

  • 15.07.2023, 18:25
  • 1,986
Под Марьинкой ВСУ разгромили оккупантов из отрядов «Шторм-Z»

Украинские бойцы дали отпор оккупантам на Авдеевском направлении.

Подразделения Вооруженных сил Украины на Марьинском направлении нанесли мощный удар по российским отрядам «Шторм-Z», рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

По его словам, всего за прошедшие сутки российские военные 16 раз атаковали позиции украинских сил, 14 из них - в районе Марьинки, сообщается в пресс-центре.

«В частности, на направлении Александровка - Марьинка «получили на орехи» отряды «Шторм». Также зафиксировано 536 вражеских обстрелов», — отметил он.

Подразделения ВСУ также дали отпор оккупантам на Авдеевском направлении, по данным Шершня, враг вел наступательные действия в районе Первомайского - однако безрезультатно.

«Продолжается разноплановая работа, в частности по уничтожению потенциала и материально-технической базы врага. В результате эффективного комплексного огневого поражения в войсках агрессора наблюдается постоянное ухудшение морально-психологического состояния личного состава», — сообщил он.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления добавил, что военные РФ отказываются от выполнения боевых задач, а санитарные потери РФ за минувшие сутки на Таврическом направлении составили 156 оккупантов, безвозвратные - 55 россиян.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Догнать и перегнать ГУЛАГ
Догнать и перегнать ГУЛАГ Ирина Халип
Товсь!
Товсь! Андрей Санников
Ответ на убийство Алеся Пушкина: как остановить Лукашенко
Ответ на убийство Алеся Пушкина: как остановить Лукашенко Наталья Радина
Это сигнал для Путина
Это сигнал для Путина Петр Олещук