Под Марьинкой ВСУ разгромили оккупантов из отрядов «Шторм-Z» 15.07.2023, 18:25

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Украинские бойцы дали отпор оккупантам на Авдеевском направлении.

Подразделения Вооруженных сил Украины на Марьинском направлении нанесли мощный удар по российским отрядам «Шторм-Z», рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

По его словам, всего за прошедшие сутки российские военные 16 раз атаковали позиции украинских сил, 14 из них - в районе Марьинки, сообщается в пресс-центре.

«В частности, на направлении Александровка - Марьинка «получили на орехи» отряды «Шторм». Также зафиксировано 536 вражеских обстрелов», — отметил он.

Подразделения ВСУ также дали отпор оккупантам на Авдеевском направлении, по данным Шершня, враг вел наступательные действия в районе Первомайского - однако безрезультатно.

«Продолжается разноплановая работа, в частности по уничтожению потенциала и материально-технической базы врага. В результате эффективного комплексного огневого поражения в войсках агрессора наблюдается постоянное ухудшение морально-психологического состояния личного состава», — сообщил он.

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления добавил, что военные РФ отказываются от выполнения боевых задач, а санитарные потери РФ за минувшие сутки на Таврическом направлении составили 156 оккупантов, безвозвратные - 55 россиян.

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