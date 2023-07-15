Ученые развеяли популярный миф о домашних животных 7 15.07.2023, 18:30

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Авторы исследования заявили, что их результаты противоречат общепринятому мнению.

Новое исследование, опубликованное в журнале CABI Human-Animal Interactions, развеяло популярный миф о домашних животных. Оказалось, что животные-компаньоны, включая собак, кошек, рыб и птиц, не приносят существенной пользы эмоциональному здоровью владельцев с тяжелыми психическими заболеваниями, пишет «Хайтек».

Владение животным не связано (существенно) с показателями благополучия, депрессии, тревоги или одиночества владельцев тяжелыми психическими заболеваниями, таким как биполярное расстройство или психоз.

Авторы исследования заявили, что их результаты противоречат общепринятому мнению о том, что животные полезны для психического здоровья всех владельцев.

Они опросили 170 участников из Великобритании. Из них 81 владел по крайней мере одним животным, и большинство из субъектов считали сильной связь между человеком и животным.

Ученые отметили, что на результаты может повлиять и темперамент самого животного. В отличие от обычных животных-компаньонов, обученные терапевтические животные часто повышают благосостояние людей с психическими заболеваниями, поскольку их обычно отбирают и учат быть дружелюбными, послушными и быть расслабленными и ласковыми.

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