Пионтковский: Кое-кто из российского истеблишмента хочет сменить Путина 1 15.07.2023, 19:11

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В России все серьезные люди поняли, что война проиграна.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказал о конфликте между Путиным и ФСБ.

В эфире телеканала «Эспрессо» он пояснил, что президент России хочет свести проигранную войну к ничьей, но армия и другие силовики готовят страну к капитуляции.

«По моему мнению, в России все серьезные люди поняли, что война проиграна, и ищут разные способы выхода. Путин и его окружение ищут почетной ничьей. Они посылают к вам разных миротворцев, чтобы они уговорили вас на прекращение войны. Тогда часть украинской территории остается в руках России – Путин продает это своему народу как почетную ничью», - отметил Пионтковский.

Политолог считает, что кое-кто из российского истеблишмента хочет сменить центральную власть в РФ.

«Однако все больше людей во власти, в частности в армии, ФСБ, понимают, что это невозможно: ни Украина, ни Запад на почетную ничью не согласятся. Я бы назвал эту «партию» - партия почетной капитуляции. Они запустили этот марш Пригожина с целью показать всему миру, обществу, армии и самому Путину пределы его власти. Марш удался в том смысле, что власть Путина вполне дискредитирована. И мы видим, какая обвальная реакция по всему миру», - добавил публицист.

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