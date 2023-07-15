Пионтковский: Кое-кто из российского истеблишмента хочет сменить Путина

Пионтковский: Кое-кто из российского истеблишмента хочет сменить Путина1
- 15.07.2023, 19:11
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В России все серьезные люди поняли, что война проиграна.
Политолог и публицист Андрей Пионтковский рассказал о конфликте между Путиным и ФСБ.
В эфире телеканала «Эспрессо» он пояснил, что президент России хочет свести проигранную войну к ничьей, но армия и другие силовики готовят страну к капитуляции.
«По моему мнению, в России все серьезные люди поняли, что война проиграна, и ищут разные способы выхода. Путин и его окружение ищут почетной ничьей. Они посылают к вам разных миротворцев, чтобы они уговорили вас на прекращение войны. Тогда часть украинской территории остается в руках России – Путин продает это своему народу как почетную ничью», - отметил Пионтковский.
Политолог считает, что кое-кто из российского истеблишмента хочет сменить центральную власть в РФ.
«Однако все больше людей во власти, в частности в армии, ФСБ, понимают, что это невозможно: ни Украина, ни Запад на почетную ничью не согласятся. Я бы назвал эту «партию» - партия почетной капитуляции. Они запустили этот марш Пригожина с целью показать всему миру, обществу, армии и самому Путину пределы его власти. Марш удался в том смысле, что власть Путина вполне дискредитирована. И мы видим, какая обвальная реакция по всему миру», - добавил публицист.