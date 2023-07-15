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В Беларуси ликвидируют Центр украинской культуры

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  • 15.07.2023, 19:17
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В Беларуси ликвидируют Центр украинской культуры

Процесс будет вести судья Наталья Песенко.

В Беларуси 25 июля будет рассмотрено дело о ликвидации Центра украинской культуры «Сич». Заседание назначено в Минском городском суде на 10:00. Процесс будет вести судья Наталья Песенко. Истцом выступает Главное управление юстиции Мингорисполкома.

Общественное объединение «Центр украинской культуры «Сич» было зарегистрировано 26 декабря 1995 года. Согласно информации о продолжении деятельности, подписанном председателем «Сичи» Валентиной Логвин и направленной в ГУЮ Мингорисполкома, на 1 января 2023 года численность членов общественного объединения составляла 20 человек, проживающих в Минске.

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