Российский певец испугался белорусского языка на «Славянском базаре»33
- 15.07.2023, 20:18
- 16,454
И поспешил уехать.
Российский певец украинского происхождения Александр Серов испугался белорусского языка на «Славянском базаре». Издание «Московский комсомолец» пишет, что Серов прибыл на фестиваль «Славянский базар» утренним поездом и выглядел недовольным. Его окружение старалось загородить артиста от камер, а отвечать он не пожелал даже на самые простые вопросы.
Белорусы поприветствовали его на родном языке, на что Серов немедленно возмутился: «А почему вы говорите со мной по-украински?»
Несколько растерявшиеся встречающие перешли на русский и пояснили, что вообще-то пользовались родным им белорусским языком. Серов смутился и поспешил уехать, пишет «Московский комсомолец».