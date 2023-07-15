Российский певец испугался белорусского языка на «Славянском базаре» 33 15.07.2023, 20:18

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И поспешил уехать.

Российский певец украинского происхождения Александр Серов испугался белорусского языка на «Славянском базаре». Издание «Московский комсомолец» пишет, что Серов прибыл на фестиваль «Славянский базар» утренним поездом и выглядел недовольным. Его окружение старалось загородить артиста от камер, а отвечать он не пожелал даже на самые простые вопросы.

Белорусы поприветствовали его на родном языке, на что Серов немедленно возмутился: «А почему вы говорите со мной по-украински?»

Несколько растерявшиеся встречающие перешли на русский и пояснили, что вообще-то пользовались родным им белорусским языком. Серов смутился и поспешил уехать, пишет «Московский комсомолец».

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