В центре Минска столкнулись три автомобиля 1 15.07.2023, 20:41

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Пострадал один человек.

На улице Козлова в Минске столкнулись три авто, сообщает пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Пострадал один человек.

ДТП произошло сегодня около 13:30. 31-летний водитель Volkswagen из-за несоблюдения дистанции столкнулся с остановившимся впереди Mitsubishi. Тот, в свою очередь, въехал в Ford. Пассажир Volkswagen получил травмы и был доставлен в медучреждение для обследования.

На месте работали сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска.

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