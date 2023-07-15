В центре Минска столкнулись три автомобиля

В центре Минска столкнулись три автомобиля1
- 15.07.2023, 20:41
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Пострадал один человек.
На улице Козлова в Минске столкнулись три авто, сообщает пресс-служба УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Пострадал один человек.
ДТП произошло сегодня около 13:30. 31-летний водитель Volkswagen из-за несоблюдения дистанции столкнулся с остановившимся впереди Mitsubishi. Тот, в свою очередь, въехал в Ford. Пассажир Volkswagen получил травмы и был доставлен в медучреждение для обследования.
На месте работали сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска.