Марат Гельман: Путин допустил прецедент 15.07.2023, 20:58

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Армии РФ могут поехать на разборки домой.

Глава Кремля Владимир Путин допустил опасный прецедент, когда доверил губернаторам проводить мобилизацию и формировать в стране-агрессоре России региональные армии. Такие подразделения могут сняться с фронта войны против Украины и поехать домой для решения задач. Когда закончится война, в РФ начнется вольница, и тогда мало никому не покажется. Об этом заявил российский политтехнолог, публицист Марат Гельман.

В интервью «Главреду» он рассказал о том, что Путин допустил опасный прецедент, когда позволил губернаторам проводить мобилизацию и формировать региональные армии. Подразделения лояльны не только главе Кремля, но и своим регионам.

«Путин допустил опасный прецедент. Еще во время эпидемии коронавирусной инфекции он перенес ответственность за профилактические мероприятия на регионы, а теперь поручил губернаторам проведение мобилизации. В Советской армии запрещали держать военные части, в которых люди были из одного города, чтобы не было землячеств. В России же появились региональные армии с двойной лояльностью. Они лояльны не только Путину во время войны с Украиной, но еще и своему региону на случай междоусобиц», - отметил Гельман.

По его словам, подобные подразделения могут отправиться из Украины домой, чтобы решать там свои задачи.

«И легко можно представить ситуацию, когда такой полк вместе с оружием выйдет из зоны боевых действий и отправится к себе в регион для решения каких-либо задач», - считает эксперт.

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