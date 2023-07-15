Камень, выброшенный в космос, вернулся на Землю через тысячи лет 15.07.2023, 21:13

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Французские исследователи считают, что метеорит, найденный в Марокко, земного происхождения.

Исследователи из Французского национального центра научных исследований считают, что метеорит NWA 13188, найденный в Марокко в 2018 году, сформировался на Земле, был выброшен на орбиту и позже вернулся на нашу планету. Это первый известный подобный объект. Некоторые планетологи не согласны с выводами, представленными на геохимической конференции Гольдшмидта, пишет «Хайтек».

Исследователи проанализировали химический состав камня весом 646 г, найденного несколько лет назад на севере Африки. Пузырьковый вид NWA 13188, текстура кристаллов и его химический состав близки к горным породам, которые формируются на Земле в дуговых вулканах. Это подводные вулканы, которые формируются на дне океана в области погружения одной тектонической плиты под другую.

Гипотезу земного происхождения камня также подтверждает изотопный состав кислорода и наличие некоторых микроэлементов. При этом концентрация гелия-3, бериллия-10 и неона-21 свидетельствует о воздействии космического излучения, которое блокируется земной атмосферой. Кроме того, на поверхности камня найдены следы плавления, характерные для метеоритов.

Исследователи пришли к выводу, что камень образовался на Земле, но в течение тысяч лет путешествовал по орбите. Не известно, как материал с Земли мог попасть в космос, но исследователи полагают, что это может быть связано с чрезвычайно мощным извержением вулкана.

Не все планетологи согласны с выводами, представленными на конференции. Например, Филипп Клэйс, исследователь из Свободного университета Брюсселя, заявил в интервью New Scientist: «Когда вы выдвигаете экстраординарные гипотезы, вам нужны экстраординарные доказательства, чтобы подтвердить их. Я все еще не убежден».

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