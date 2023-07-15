BILD: Смертоносная точность HIMARS не оставляет шансов российской ПВО 15.07.2023, 21:23

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Россия лишилась превосходства в дальнобойной артиллерии на Запорожском фронте.

Так военный аналитик BILD Юлиан Репке прокомментировал видео уничтожения российской 152-мм пушки «Гиацинт-Б» ракетой HIMARS на Запорожском фронте.

Эксперт отмечает, что такие видео появляются все чаще. «Против высокоточной артиллерии НАТО калибра 155 мм и управляемой реактивной артиллерии (HIMARS, M-270, Mars-II) у российской ПВО нет шансов, — пишет обозреватель. — Остается вопрос, как долго Россия сможет выдерживать смертоносную точность украинских атак».

Репке напоминает, что отстраненный от должности командующий 58-й армией генерал-майор Иван Попов также говорил об «отсутствии контрбатарейной борьбы, отсутствии артиллерийской разведки и массовой гибели и увечьи наших братьев от артиллерии противника». Эксперт не исключает, что военный тем самым «нагнетал ситуацию».

«Но дальний огонь россиян слабеет. Если еще прошлым летом говорили, что Россия каждый день выпускает в 10 раз больше снарядов по украинским войскам, чем Украина по российским, то с тех пор это соотношение почти сравнялось, — уверен Репке. — Украинской армии постепенно удается уничтожать мощные дальнобойные орудия России на Запорожском фронте. Их осталось, вероятно, несколько десятков, но и их судьба, похоже, предрешена».

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