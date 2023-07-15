Российского певца Антонова вывозили со сцены «Славянского базара» вместе с роялем 6 15.07.2023, 21:31

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Артист не смог уйти со сцены самостоятельно.

На проходящем в эти дни официозном «Славянском базаре в Витебске» 78-летнего ветерана еще советской эстрады Юрия Антонова пришлось вывозить со сцены вместе с роялем, сообщает «Московский комсомолец».

Выступление Антонова на сцене в Витебске не было заявлено в программе и стало, как сообщается, сюрпризом. Много лет артист страдает от болей в ноге, поэтому он сейчас редко бывает даже в Москве, сидит все время в загородном доме.

На этот раз, однако, лукашенковцам чем-то его удалось завлечь, так как Антонов все же вышел на сцену фестиваля, причем даже без трости. Прежде всего он пожелал успехов и здоровья присутствующему в зале Лукашенко, после сел за белый рояль и исполнил несколько своих наиболее популярных хитов. А вот уйти со сцены самостоятельно уже не смог.

Видимо, ноги артисту после нагрузки уже плохо служили, поэтому его пришлось вместе с роялем перевезти на край сцены. Только там он сумел выйти из-за инструмента и пойти за кулисы.

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