The Times: До войны главы Минобороны Украины и Великобритании обсуждали поставки «виски» 15.07.2023, 21:42

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В первые дни войны ВСУ особенно помогли «виски» «Glenfiddich».

Еще до начала войны, до того, как с Киевом была установлена безопасная связь, министры обороны Украины Алексей Резников и глава Минобороны Британии Бен Уоллес , обсуждая поставки оружия Киеву, пользовались кодовыми словами. Об рассказал в интервью британскому изданию The Times Уоллес.

В частности, британский министр обороны называл системы вооружений, которые Великобритания поставляет в Украину, партиями напитков.

«Я просто выбрал виски. Итак, Nlaw были Glenfiddich, а противокорабельные ракеты Harpoon - Islay. Я посылал ему [Резникову] сообщение: «У меня есть для вас немного виски» или «виски уже в пути». Мы просто выбрали кодовые слова, от министра к министру», – рассказал Воллес.

Накануне конфликта британский министр поехал в Москву, чтобы встретиться с солгавшим ему в глаза российским министром обороны Сергеем Шойгу, который уверял, что вторжения не будет.

«Мы обменялись подарками, и я подарил ему бутылку Glenfiddich. Он не знал, что это значит. Такая шутка», – поделился воспоминанием Уоллес.

В конце концов, именно Nlaw, поставки которых лоббировали министр обороны Бен Уоллес и премьер-министр Борис Джонсон, в первые дни вторжения помогли Украине остановить российское наступление и стали символом летальной военной помощи Великобритании Украине.

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