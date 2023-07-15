Кому они нужны? Telegram-канал «Рывок и прорыв»

15.07.2023, 22:06

Настало время фантастических историй, «шитых белыми нитками».

ФСБ, якобы, предотвратило покушение на Симоньян и Собчак, которое готовили российские неонацисты по заданию СБУ. Все, это на наш взгляд, настолько нелепо выглядит, так похоже на постановку, что и обсуждать здесь нечего.

Но вот главный вопрос – кому и зачем нужно покушаться на Симоньян и Собчак? Кому они вообще интересны? Для кого представляют угрозу своими разговорами?

Может, у Собчак-Симоньян был совместный «бизнес» и они кого-то дружно «кинули»?

Или речь идет о «сакральных жертвах»? Но это уже для конспирологов, и здесь след может завести в такие российские глубины, что лучше не соваться.

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