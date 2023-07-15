Литовского футболиста, фанатеющего от Лукашенко, отправили в тюрьму на семь лет 15.07.2023, 22:14

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Он попал в историю с наркотиками.

В 2021 году бывший литовский футболист Симас Скиндерис, который в нулевые и десятые играл в белорусском чемпионате, а после остался жить в Беларуси, создав здесь семью, удивил, высказавшись в поддержку Лукашенко. А уже в начале 2022-го удивил снова, когда оказалось, что против него заведено уголовное дело по серьезной статье. Что с ним сейчас, через полтора года, узнала «Трибуна».

В 2000-х и 2010-х литовец Симас Скиндерис был своим в белорусском футболе: на позиции голкипера выступал за ряд отечественных клубов, а с «Минском» брал бронзу ЧБ.

После окончания карьеры он исчез из поля зрения белорусских болельщиков, но в начале 2021-го вдруг появился в медийном пространстве, чтобы, как обозначил его бывший одноклубник Александр Сверчинский, «совершить интеллектуальный каминг-аут».

Тогда вратарь, который после окончания спортивной карьеры остался жить в Минске, в интервью заявил о поддержке режима Лукашенко и его методов борьбы с мирным населением после выборов, отметив заодно, что у белорусов «колхозный менталитет», а потому с ними нужно быть жестче.

А в феврале 2022-го стало известно, что Скиндерис задержан как фигурант уголовного дела. Источники «Трибуны» сообщали, что литовец попал в жодинскую тюрьму за какие-то дела, связанные с наркотиками. При этом по какой статье проходил экс-футболист, оставалось неизвестным. Этого не знали даже те, кто с ним поддерживал хоть какие-то отношения.

Сейчас «Трибуна» попыталась узнать, как изменилась ситуация за полтора года после задержания. Журналисты общались со многими представителями и белорусского, и литовского футбола, с людьми, которые так или иначе поддерживали связь со Скиндерисом, играли с ним или работали.

Выяснилось, что число тех, кому интересна судьба Скиндериса, со временем приблизилось к нулю. Многие собеседники вспоминали интервью 2021 года и признавались, что после слов о белорусах и поддержке диктатуры даже знать не хотят этого человека. Кто-то отвернулся от литовца после того как он попал в историю с наркотиками.

И все же кое-что выяснить удалось. 22 декабря 2021 года Скиндерис побывал на новогоднем утреннике у дочери, о чем рассказал в фейсбуке. И это был последний пост литовца в соцсетях.

В то время Скиндерис якобы хвастался перед знакомыми, что скоро станет богатым, впрочем, не уточняя, каким образом. А вскоре появилась новость о задержании.

Литовца якобы подозревали в том, что он собирался организовать поставку наркотиков в Беларусь, но его быстро накрыли, так и не дав развернуться. После задержания Скиндерис находился в тюрьме в Жодино.

В первой половине 2022-го над ним состоялся суд. Какие конкретно обвинения были предъявлены, узнать не удалось, однако известно, что бывшему футболисту грозило до 12 лет лишения свободы.

Если отталкиваться от этого срока, можно предположить, что Скиндериса судили по ч. 3 ст. 328-1 УК «Незаконное перемещение через таможенную границу Евразийского экономического союза и (или) государственную границу Республики Беларусь наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров или аналогов». Часть 3 этой статьи за преступление в группе как раз предусматривает наказание от 7 до 12 лет лишения свободы.

В итоге, как удалось узнать, Скиндерису дали семь лет, и он уже отбывает срок, кажется, по-прежнему в Жодино.

На свободе у экс-игрока остались жена и дочь. До уголовного этапа семья жила на съемной квартире в Минске, но сейчас, как говорят источники «Трибуны», скорее всего, жена вместе с дочерью вернулась к родителям — она родом из Минска.

В процессе подготовки материала люди, которые так или иначе знали Скиндериса, высказывали свое мнение о ситуации, в которой тот оказался. Один из собеседников издания отметил:

«Пока он играл, ничем посторонним не занимался, был увлечен футболом. А что потом случилось, непонятно. Может, захотелось больших денег… Знаю, он хотел легко разбогатеть. Но, судя по всему, в скором времени сделать это не получится. Плюс у него в Паневежисе, родном городе, были какие-то непонятные дружки. Возможно, они тоже оказали свое влияние».

Еще один собеседник вспомнил о тех, кто получает в Беларуси куда большие сроки за то, что просто высказывал свое мнение:

«У нас политические заключенные получают немыслимые сроки, по сути, ни за что. А тут чудак накрутил дел на реальную уголовку, а получил только семь лет. Можно сказать, отскочил».

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